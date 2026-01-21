HSBC abaisse son objectif de cours sur Netflix



HSBC maintient sa recommandation à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 105 $ (contre 107 $) après l'annonce des résultats du 4ème trimestre.



L'analyste anticipe toujours une hausse du cours de Netflix grâce à une monétisation accrue, une rentabilité en amélioration et d'importantes opportunités à l'international.



HSBC estime que les résultats du 4ème trimestre sont conformes aux attentes, mais que les perspectives de marge sont décevantes.



Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre, à 12 051 millions de dollars, est en hausse de 18 % sur un an (+1 % par rapport au consensus HSBCe et Visible Alpha), grâce à la croissance du nombre d'abonnés, aux hausses de prix et à la contribution croissante de la publicité.



Le BPA du 4ème trimestre, à 0,56 dollar, est en hausse de 31 % sur un an (+5 % par rapport à HSBCe et +2 % par rapport au consensus).



Selon HSBC, les prévisions de chiffre d'affaires de la direction sont globalement conformes au consensus, mais les prévisions de résultat d'exploitation pour le 1er trimestre 2026 sont inférieures de 7 % et les prévisions de marge d'exploitation pour l'exercice 2026 (à 31,5 %) sont inférieures d'environ 120 points de base.



"Nous adoptons une vision positive à long terme des efforts déployés par Netflix pour réinventer continuellement son produit et renforcer son avantage concurrentiel" indique le bureau d'analyse.



HSBC constate que les facteurs clés de la croissance restent solides, le nombre d'abonnés a progressé de 16 % sur un an pour atteindre un record de 325 millions, et la direction a annoncé que les revenus publicitaires ont été multipliés par 2,5 pour atteindre 1,5 milliard USD au cours de l'exercice 2025 et devraient doubler à nouveau au cours de l'exercice 2026.



HSBC abaisse sa prévision de BPA dilué pour 2026 d'environ 1 % afin d'intégrer une augmentation des dépenses liées au contenu et aux fusions-acquisitions, compensée par des estimations de croissance du chiffre d'affaires légèrement supérieures aux tendances observées au quatrième trimestre 2025.