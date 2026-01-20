HSBC accélère sa transformation numérique grâce à l'intelligence artificielle juridique

Le géant bancaire HSBC franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'innovation en intégrant la plateforme Harvey au sein de sa direction juridique mondiale. Ce partenariat vise à optimiser l'efficacité opérationnelle et la rapidité d'exécution de ses services internes.

HSBC Holdings a officialisé le lancement d'un projet pilote avec Harvey, un prestataire spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA) appliquée au droit. Cette initiative s'inscrit dans une volonté globale du groupe d'intégrer l'IA dans l'ensemble de ses activités pour mieux servir ses clients.



La plateforme est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité réglementaire propres au secteur bancaire.



Selon Bob Hoyt, directeur juridique du groupe, cette technologie permet de "réimaginer le fonctionnement d'une direction juridique interne en combinant la rapidité de l'IA avec l'expertise et le jugement de nos professionnels du droit".



L'objectif est de libérer du temps pour les tâches stratégiques à haute valeur ajoutée. Winston Weinberg, directeur général de Harvey, souligne que cette collaboration aidera HSBC à devenir une organisation maîtrisant pleinement l'IA.



