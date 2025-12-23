HSBC annonce le prochain départ de son administratrice Ann Godbehere

HSBC a annoncé mardi le prochain départ d'Ann Godbehere, l'administratrice qui avait été chargée du processus visant à identifier le nouveau président du conseil d'administration du géant bancaire, pour des raisons à la fois personnelles et liées à sa qualité de vie.



Cette membre indépendante du conseil, qui avait occupé entre autres les fonctions de directrice financière de Swiss Re entre 2003 et 2007, était arrivée au sein de l'instance en septembre 2023.



Le groupe indique qu'elle a choisi de ne pas solliciter de renouvellement de son mandat à l'occasion de la prochaine assemblée générale, prévue au printemps 2026.



Cette annonce intervient un peu moins de trois semaines après l'officialisation par HSBC du maintien de Brendan Nelson, un ancien auditeur de KPMG, dans ses fonctions de président du conseil d'administration, un poste qu'il occupait à titre intérimaire depuis le 1er octobre dernier.



L'établissement financier avait alors souligné que sa nomination faisait suite à un processus "solide" de sélection conduit par Ann Godbehere, administratrice indépendante, qui l'avait conduit à envisager à la fois des candidats internes et externes pour ce poste.



"Depuis qu'il a endossé le rôle de président du conseil par intérim, Brendan a fait étalage de ses excellentes qualités en matière de leadership, dues à sa solide expertise sur les questions bancaires et liées à la gouvernance", avait alors estimé Ann Godbehere.