HSBC initie son suivi à l'achat sur Netflix

Le broker délivre un conseil "achat" sur le géant du streaming, assorti d'un objectif de cours de 107 dollars.

Selon HSBC, Netflix bénéficie d'une rentabilité de premier plan et d'une forte visibilité sur ses bénéfices malgré un ralentissement de l'engagement. Le broker estime que que l'offre d'acquisition sur Warner Bros. pourrait générer des synergies de revenus tangibles en renvoyant vers le catalogue HBO et en renforçant la propriété intellectuelle du groupe.



Le bureau d'études souligne également une perspective de croissance organique solide, avec une progression annuelle moyenne du bénéfice par action de 20% d'ici 2030.



Selon HSBC, le "pricing power" de Netflix et la montée en puissance de la publicité -dont les revenus pourraient atteindre 8,5 milliards de dollars en 2030- soutiendront durablement la valorisation de la société.