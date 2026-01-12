HSBC initie son suivi à l'achat sur Netflix
Le broker délivre un conseil "achat" sur le géant du streaming, assorti d'un objectif de cours de 107 dollars.
Publié le 12/01/2026 à 13:01
Le bureau d'études souligne également une perspective de croissance organique solide, avec une progression annuelle moyenne du bénéfice par action de 20% d'ici 2030.
Selon HSBC, le "pricing power" de Netflix et la montée en puissance de la publicité -dont les revenus pourraient atteindre 8,5 milliards de dollars en 2030- soutiendront durablement la valorisation de la société.