HSBC lance une offre de privatisation de Hang Seng Bank

HSBC annonce un projet de privatisation de Hang Seng Bank par voie de ' scheme of arrangement ', offrant 155 dollars de Hong Kong (HKD) par action (ou 17,1 euros), soit une prime de 33% sur le cours moyen des 30 derniers jours.



L'opération valorise Hang Seng à 290 milliards HKD (32 milliards d'euros), soit 106 milliards HKD (11,7 MdEUR) pour la participation minoritaire visée, sur la base d'un multiple de 1,8 fois la valeur comptable.



Le groupe précise que l'offre est finale et intégralement financée sur ses ressources propres, avec un impact de 125 points de base sur son ratio CET1, qui devrait revenir dans la fourchette cible de 14,0%-14,5% d'ici trois trimestres.



HSBC entend conserver la marque et la licence bancaire distincte de Hang Seng, tout en renforçant les synergies entre les deux enseignes.



Selon Georges Elhedery, directeur général du groupe, cette opération 's'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de HSBC à Hong Kong et créera plus de valeur pour les actionnaires'.