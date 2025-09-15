HSBC a déclaré lundi maintenir sa recommandation d'achat sur Kering, avec un objectif de cours inchangé de 300 euros, alors que le nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo, prend aujourd'hui ses fonctions avec comme mission d'aider la société à retrouver sa position de leader dans le secteur du luxe.
Au vu du discours récemment tenu par l'homme d'affaires italien, le courtier estime qu'il arrive à son poste avec une vraie énergie, un esprit compétitif et une volonté forte de redresser l'activité.
En s'inspirant de ce qu'il a fait chez Renault, le capitaine d'industrie pourrait changer la culture de Kering en procédant à un renouvellement des équipes, poursuit-il, ce qui pourrait constituer à garder certains cadres historiques, faire revenir d'anciens profils ayant quitté l'entreprise et recruter des experts en provenance du secteur ou d'autres secteurs.
Le broker indique que cette approche lui rappelle celle privilégiée par Steve Jobs chez Apple, qui expliquait recruter des gens intelligents pour que ces derniers lui expliquent quoi faire, et non pas afin de leur imposer ses vues.
Il n'empêche, Kering va probablement être amené à revoir la composition de son portefeuille de marques et d'actifs, peut-être en réfléchissant à l'avenir de ses métiers dans la joaillerie et la beauté, en mettant fin à ses activités qui performent mal, en réorganisant les participations détenues par la holding Artemis, qui incluent Puma, des vignobles ou Christie's, poursuit HSBC.
D'un point de vue boursier, le scénario pessimiste privilégié à l'heure actuelle ('bear case') devrait peu à peu s'atténuer grâce à une série de petites bonnes nouvelles de nature à redonner confiance au marché, conclut-il.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Né à Milan le 13 juin 1967, Luca de Meo est depuis le 1er juillet 2020, directeur général de Renault SA et Président de Renault SAS, et depuis le 1er janvier 2021 directeur général de la marque Renault. Il est membre du Board of Management du Groupe Renault.
De Meo a été formé à l'Université Commerciale Luigi Bocconi de sa ville natale, dont il est d'ailleurs l'un des "alumnus" de l'année, une distinction obtenue en 2017. Il a débuté sa carrière chez Renault en Italie puis en France de 1992 à 1998, avant de rejoindre la division européenne de Toyota, pour finalement rentrer au bercail, du moins chez le voisin turinois, puisqu'il a intégré la Fiat. Au sein de l'entreprise transalpine, il a notamment été directeur commercial pour Lancia, Fiat et Alfa-Romeo, directeur général d'Abarth puis directeur du marketing de la totalité du groupe. Il entre en 2009 chez Volkswagen, comme directeur du marketing de la marque éponyme avant de prendre les rênes des ventes et du marketing chez Audi de 2012 à 2015.
Puis il a pris la présidence du comité exécutif de SEAT le 1er novembre 2015 jusqu’en janvier 2020. Il a été membre des conseils de surveillance de Ducati et de Lamborghini, et président du conseil d'administration du Groupe Volkswagen en Italie.
Polyglotte, il parle anglais, allemand, espagnol et français en plus de sa langue maternelle.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).