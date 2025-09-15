HSBC maintient l'achat sur Kering avec l'arrivée de Luca de Meo

HSBC a déclaré lundi maintenir sa recommandation d'achat sur Kering, avec un objectif de cours inchangé de 300 euros, alors que le nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo, prend aujourd'hui ses fonctions avec comme mission d'aider la société à retrouver sa position de leader dans le secteur du luxe.



Au vu du discours récemment tenu par l'homme d'affaires italien, le courtier estime qu'il arrive à son poste avec une vraie énergie, un esprit compétitif et une volonté forte de redresser l'activité.



En s'inspirant de ce qu'il a fait chez Renault, le capitaine d'industrie pourrait changer la culture de Kering en procédant à un renouvellement des équipes, poursuit-il, ce qui pourrait constituer à garder certains cadres historiques, faire revenir d'anciens profils ayant quitté l'entreprise et recruter des experts en provenance du secteur ou d'autres secteurs.



Le broker indique que cette approche lui rappelle celle privilégiée par Steve Jobs chez Apple, qui expliquait recruter des gens intelligents pour que ces derniers lui expliquent quoi faire, et non pas afin de leur imposer ses vues.



Il n'empêche, Kering va probablement être amené à revoir la composition de son portefeuille de marques et d'actifs, peut-être en réfléchissant à l'avenir de ses métiers dans la joaillerie et la beauté, en mettant fin à ses activités qui performent mal, en réorganisant les participations détenues par la holding Artemis, qui incluent Puma, des vignobles ou Christie's, poursuit HSBC.



D'un point de vue boursier, le scénario pessimiste privilégié à l'heure actuelle ('bear case') devrait peu à peu s'atténuer grâce à une série de petites bonnes nouvelles de nature à redonner confiance au marché, conclut-il.





Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.