HSBC maintient l'achat sur LVMH à l'approche des résultats
HSBC a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur le titre LVMH à l'approche de la publication des résultats semestriels du géant du luxe, prévue mi-juillet, anticipant une amélioration séquentielle de l'activité en dépit d'une pression temporaire sur les marges.
Dans une note de recherche, les analystes de la banque britannique expliquent que le groupe français devrait figurer parmi les acteurs du luxe à enregistrer une progression séquentielle de ses ventes au deuxième trimestre, tant au niveau du groupe que de sa principale division, la branche clé de mode et de maroquinerie.
Au final, ils disent ainsi s'attendre à une croissance organique des ventes du groupe de 2% entre avril et juin, contre +1% au trimestre précédent.
Des ventes en hausse, mais des marges sous pression
HSBC prévoit néanmoins un recul de 90 points de base de la marge opérationnelle courante (Ebit) sur l'ensemble du premier semestre, à 21,8%, dont une baisse de 120 points pour la seule division de mode et maroquinerie, à 33,5%.
Les analystes anticipent un redressement progressif au second semestre, qui sera marqué de leur point de vue par un retour à la croissance de la division phare, avec une visibilité accrue attendue pour l'année prochaine.
Alors que l'action LVMH se négocie actuellement sur la base d'un multiple cours/bénéfices (PER) estimé à 21,6 fois pour 2027, un niveau inférieur à ses moyennes historiques, situées à 24 fois sur dix ans et 23,5 fois sur cinq ans, HSBC maintient son avis positif sur le titre, considérant que la dynamique opérationnelle évolue dans une direction plus favorable.
Son objectif de cours fait ressortir un potentiel de hausse de 17%.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (46,7%) : marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, etc. ;
- montres et bijoux (13%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (10,1%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, Givenchy, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,6%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (23,6%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 283 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (18%), Japon (7,9%), Asie (26,5%), Etats-Unis (25,6%) et autres (13,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.