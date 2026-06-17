HSBC maintient l'achat sur LVMH à l'approche des résultats

HSBC a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur le titre LVMH à l'approche de la publication des résultats semestriels du géant du luxe, prévue mi-juillet, anticipant une amélioration séquentielle de l'activité en dépit d'une pression temporaire sur les marges.

Dans une note de recherche, les analystes de la banque britannique expliquent que le groupe français devrait figurer parmi les acteurs du luxe à enregistrer une progression séquentielle de ses ventes au deuxième trimestre, tant au niveau du groupe que de sa principale division, la branche clé de mode et de maroquinerie.



Au final, ils disent ainsi s'attendre à une croissance organique des ventes du groupe de 2% entre avril et juin, contre +1% au trimestre précédent.



Des ventes en hausse, mais des marges sous pression



HSBC prévoit néanmoins un recul de 90 points de base de la marge opérationnelle courante (Ebit) sur l'ensemble du premier semestre, à 21,8%, dont une baisse de 120 points pour la seule division de mode et maroquinerie, à 33,5%.



Les analystes anticipent un redressement progressif au second semestre, qui sera marqué de leur point de vue par un retour à la croissance de la division phare, avec une visibilité accrue attendue pour l'année prochaine.



Alors que l'action LVMH se négocie actuellement sur la base d'un multiple cours/bénéfices (PER) estimé à 21,6 fois pour 2027, un niveau inférieur à ses moyennes historiques, situées à 24 fois sur dix ans et 23,5 fois sur cinq ans, HSBC maintient son avis positif sur le titre, considérant que la dynamique opérationnelle évolue dans une direction plus favorable.



Son objectif de cours fait ressortir un potentiel de hausse de 17%.