HSBC passe à l'achat sur LVMH

HSBC a relevé mardi sa recommandation sur le titre LVMH de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 535 à 625 euros, les analystes de la banque anglaise se disant plus optimistes quant aux perspectives du géant français du luxe.



Après une période difficile pour le secteur, HSBC estime qu'il est temps d'adopter une vision un peu plus positive sur le luxe, expliquant anticiper une légère reprise des ventes au second semestre 2025 avant un retour à une croissance solide et rentable en 2026.



'Bien que les consommateurs américains fassent face à des obstacles à court terme au quatrième trimestre, nous estimons que les consommateurs chinois devraient s'impliquer davantage, et que les deux contribueront à une meilleure croissance l'année prochaine', explique la firme.



'Et même si nous avons des doutes sur la capacité de Louis Vuitton à croître à un rythme égal ou supérieur à la fourchette 'moyenne à un chiffre' (mid-single digits) sur le long terme, nous croyons au rebond de Dior', ajoute HSBC, qui pense également que la maîtrise des coûts aidera le groupe à défendre ses marges, sans compter les bénéfices liés à une simplification de sa structure.

