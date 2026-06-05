HSBC plombé par sa mise en cause dans l'affaire Riad Salamé
HSBC cède encore 0,7% ce vendredi à Londres, à 1 357 pence, entamant ainsi une 3e séance consécutive de baisse au cours d'une semaine marquée par des informations de presse selon lesquelles une procédure judiciaire aurait été lancée contre HSBC Private Bank Switzerland dans le cadre de l'affaire Riad Salamé.
Selon un article du journal Le Monde paru jeudi, la filiale suisse du géant bancaire britannique serait soupçonnée par la justice française d'avoir aidé Riad Salamé à détourner plus de 300 MUSD de la banque centrale du Liban, dont il a été le gouverneur durant trois décennies (de 1993 à 2023).
"Les autorités judiciaires soupçonnent Riad Salameh d'avoir orchestré un détournement massif de fonds publics libanais entre 2002 et 2015 via une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques nommée Forry Associates, qui était secrètement gérée par son frère, Raja Salameh. Ces fonds ont ensuite été utilisés pour acquérir des biens immobiliers de luxe et des actifs bancaires en Europe", précise Baader Europe.
D'après Le Monde, HSBC Private Bank Switzerland a été mise en examen pour "blanchiment en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de commettre des délits tels que le détournement de fonds publics, l'abus de confiance ou la corruption d'agent public". "La banque a dû verser 80 MEUR de cautionnement, notamment en raison d'éventuels dommages et intérêts futurs à payer", ajoute le quotidien.
"Cette affaire expose HSBC à des sanctions financières sévères, bien que totalement gérables, à des interdictions réglementaires strictes pour les clients fortunés, ainsi qu'à un potentiel préjudice à sa réputation au Moyen-Orient", estime Baader, qui réaffirme sa position "réduire" sur le titre, avec un objectif de cours de 1 249 pence.
Des risques opérationnels, réglementaires et réputationnels, selon Baader
Le broker souligne ainsi que le régulateur suisse (FINMA) a interdit à HSBC Private Bank Switzerland d'entrer dans de nouvelles relations commerciales avec les "personnes politiquement exposées" jusqu'à nouvel ordre, "un coup dur porté à sa position sur le marché de la gestion de patrimoine au Moyen-Orient".
"HSBC a lancé une révision drastique de la conformité, conduisant à la fermeture des comptes appartenant à plus de 1 000 clients fortunés au Moyen-Orient (notamment au Liban et en Arabie saoudite) afin de contenir le risque de contagion", ajoute Baader au titre des risques opérationnels et réglementaires.
Il estime aussi que, compte tenu de l'historique chargé de HSBC en matière de défaillances dans la lutte contre le blanchiment d'argent, une récidive caractérisée en Europe pourrait inciter les autorités judiciaires américaines ou britanniques à renforcer la surveillance mondiale de l'ensemble du groupe.
Enfin, Baader pointe un risque réputationnel, jugeant que "associer le nom HSBC au pillage de fonds publics d'un pays en faillite totale, où les déposants libanais ordinaires ont été ruinés et privés d'accès à leurs propres économies depuis 2019, est désastreux pour l'image de la banque".
HSBC Holdings plc figure parmi les 1ers groupes bancaires mondiaux. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail et gestion de patrimoine (42,3%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, affacturage, gestion de cartes privatives, etc.) et gestion de patrimoine ;
- banque commerciale (31,8%) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché (25,9%) : intermédiation financière, interventions sur les marchés de taux, de change et de matières premières, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, capital-investissement, financements spécialisés et structurés, etc. ;
A fin 2024, le groupe gère 1 654,9 MdsUSD d'encours de dépôts et 930,6 MdsUSD d'encours de crédits.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.