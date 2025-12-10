HSBC progresse, BofA voit du potentiel en Asie

L'action HSBC se place parmi les plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 mercredi matin à la Bourse de Londres, les analystes de BofA jugeant l'établissement bien positionné pour générer de la croissance dans la banque de détail à Hong Kong et dans la gestion de fortune dans l'ensemble de l'Asie, ce qui les conduit à relever leur conseil sur la valeur.



Vers 11h00, le titre gagne 1,9% quand le FTSE progresse au même moment de 0,1%.



Dans une note intitulée "à plein régime", BofA souligne que l'équipe de direction de HSBC exécute sa stratégie de rationalisation des activités rapidement, avec déjà 11 marchés quittés depuis le début de l'année et une accélération des investissements focalisés vers les métiers considérés comme prioritaires.



"La valorisation est attrayante pour une entreprise de haute qualité", ajoute le bureau d'études, qui souligne que le titre se négocie sur la base d'un PER de seulement 8,5x prévu pour 2026 et à environ 1,4x le ratio cours / valeur comptable tangible prévue pour 2026, avec un rendement des capitaux propres opérationnels d'environ 18 %.



Dans ce contexte, BofA indique avoir décidé de "neutre" à "achat" avec un objectif rehaussé de 1160 à 1300 pence.