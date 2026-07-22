HSBC réduit son objectif sur Burberry, tout en jugeant le repli excessif
HSBC a maintenu mercredi sa recommandation d'achat sur Burberry, tout en abaissant légèrement son objectif de cours de 1 400 à 1 350 pence, estimant que le recul du titre suite à la publication du 1er trimestre a été disproportionné au regard des fondamentaux du groupe.
Dans une note intitulée "l'hiver n'est pas encore en vue", la banque d'investissement estime que le plan de redressement orchestré par la maison de luxe évolue sur de bons rails et s'attend à ce que de nouvelles preuves de ce redressement apparaissent au fur et à mesure de l'exercice.
HSBC adopte ainsi une vision positive de la situation, soulignant que la comptabilisation de certaines provisions sur stocks et la mise en oeuvre de dépenses marketing vont certes retarder l'amélioration des marges bénéficiaires, mais les objectifs établis pour l'ensemble de l'exercice restent, eux, bel et bien intacts.
Au titre du 1er trimestre de son exercice 2026/2027, couvrant la période d'avril à juin, Burberry avait fait état vendredi dernier d'une croissance de ses ventes au détail à périmètre comparable de 5%, un chiffre conforme aux attentes du marché mais qui n'avait pas empêché l'action de finir en baisse de 6% le jour de cette annonce, alors que l'indice londonien FTSE finissait stable.
Le verre vu à moitié plein
D'après l'établissement financier, ce repli s'explique en partie par une baisse de régime du titre après une nette hausse enregistrée plus tôt dans la semaine, dans le sillage des résultats très solides publiés par le géant Richemont.
"Nous comprenons la nervosité du marché, mais nous estimons que la réaction négative du titre est excessive", écrivent les analystes.
S'agissant des perspectives pour l'ensemble de l'exercice financier devant se terminer en mars 2027, HSBC anticipe une croissance des ventes au détail à périmètre comparable de 5% sur l'année, soit une performance équivalente à celle du premier trimestre, et ce malgré une base de comparaison qui s'annonce plus difficile au cours des prochains trimestres.
HSBC met également en avant un profil risque/rendement jugé particulièrement attrayant, notant que l'action se négocie actuellement sur la base d'un ratio de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires à 12 mois de 1,8 fois, contre une moyenne historique sur vingt ans de 2,3 fois.
Son nouvel objectif de cours implique ainsi un potentiel de hausse d'environ 29%.
A la Bourse de Londres, l'action Burberry lâchait encore 2,8% mercredi à 1 056 pence, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice FTSE 100.
Burberry Group plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution au détail (84,9%) : activité assurée, à fin mars 2026, au travers d'un réseau de 410 magasins répartis entre magasins détenus en propre (222 ; enseigne Burberry), magasins sous concession (134), magasins franchisés (27) et autres (54) ;
- distribution en gros (12,5%) ;
- vente sous licence (2,6%).
Le CA (hors vente sous licence) par famille de produits se ventile entre accessoires (35,4%), vêtements pour femmes (30,9%), vêtements pour hommes (29,7%), et vêtements pour enfants (4%).
La répartition géographique du CA (hors vente sous licence) est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Inde-Afrique (34,8%), Chine (28,4%), Asie-Pacifique (15,4%) et Amériques (21,4%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.