HSBC rehausse sa cible sur Volkswagen après des chiffres

HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Volkswagen tout en relevant son objectif de cours de 135 à 140 euros, pour refléter une position nette de trésorerie plus élevée à la fin de 2025, à la suite de l'annonce de chiffres préliminaires.

Pour rappel, le constructeur allemand a dévoilé un cash-flow net automobile d'environ 6 milliards d'euros sur l'année écoulée, bien supérieur au consensus qui était de l'ordre de 800 millions, selon HSBC.



"La direction a été claire : elle souhaite réduire les investissements et améliorer l'efficacité - un free cash-flow solide pour l'exercice 2025 reflète cette détermination", met en avant le broker dans sa note de recherche.



"On ne sait pas dans quelle mesure les vents favorables de trésorerie pourraient s'inverser en 2026, mais les économies de coûts continueront à mesure que la direction se concentre sur la complexité", poursuit HSBC.