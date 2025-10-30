HSBC rehausse son objectif de cours sur Alphabet
Publié le 30/10/2025 à 16:07
Le broker augmente ses estimations de BPA GAAP de 6 à 7% sur 2025-27, son objectif de cours plus élevé reflétant ses prévisions d'EBIT GAAP rehaussées (de 0 à 8% sur 2025-27), principalement pour Google Cloud.
Il pointe notamment un carnet de commandes cloud en progression de 43% en rythme séquentiel à 155 milliards de dollars, supérieur au consensus (119 MdsUSD) ainsi que des prévisions de dépenses d'investissement par le groupe relevées à 92 MdsUSD.