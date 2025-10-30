HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alphabet avec un objectif de cours rehaussé de 295 à 335 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle du géant technologique meilleure que prévu à la fois sur les revenus et sur le BPA.

Le broker augmente ses estimations de BPA GAAP de 6 à 7% sur 2025-27, son objectif de cours plus élevé reflétant ses prévisions d'EBIT GAAP rehaussées (de 0 à 8% sur 2025-27), principalement pour Google Cloud.

Il pointe notamment un carnet de commandes cloud en progression de 43% en rythme séquentiel à 155 milliards de dollars, supérieur au consensus (119 MdsUSD) ainsi que des prévisions de dépenses d'investissement par le groupe relevées à 92 MdsUSD.