HSBC rehausse son objectif de cours sur Richemont

HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Richemont avec un objectif de cours rehaussé de 190 à 205 francs suisses, mettant en avant les perspectives de croissance des maisons de joaillerie du groupe de luxe helvétique sur les prochains mois.



Au niveau du groupe, il augmente ses estimations de 5% en moyenne sur les 3 prochaines années pour tenir compte de la récente publication semestrielle, marquée par des ventes et une marge supérieures aux attentes, ainsi que de moindres pressions sur les marges.



Par ailleurs, le broker abaisse le coût moyen pondéré du risque (WACC) de 9% à 8,1% "sur un bêta spécifique plus bas, en tenant compte des apports d'une équipe de direction renouvelée menant à une culture de groupe plus efficace et à une visibilité accrue".