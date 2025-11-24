HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Richemont avec un objectif de cours rehaussé de 190 à 205 francs suisses, mettant en avant les perspectives de croissance des maisons de joaillerie du groupe de luxe helvétique sur les prochains mois.
Au niveau du groupe, il augmente ses estimations de 5% en moyenne sur les 3 prochaines années pour tenir compte de la récente publication semestrielle, marquée par des ventes et une marge supérieures aux attentes, ainsi que de moindres pressions sur les marges.
Par ailleurs, le broker abaisse le coût moyen pondéré du risque (WACC) de 9% à 8,1% "sur un bêta spécifique plus bas, en tenant compte des apports d'une équipe de direction renouvelée menant à une culture de groupe plus efficace et à une visibilité accrue".
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
