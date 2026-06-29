HSBC relève fortement son objectif de cours sur STMicroelectronics

HSBC a relevé lundi son objectif de cours sur STMicroelectronics de 53 à 84 euros, tout en maintenant sa recommandation sur le titre à l'achat, la banque britannique se montrant particulièrement optimiste quant aux perspectives du fabricant de puces franco-italien.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'établissement financier explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats pour le groupe au titre de la période 2026-2030, jugeant qu'il pourrait dépasser les attentes actuelles en matière de chiffre d'affaires et de marges alors que le redressement du secteur des semi-conducteurs s'accélère, soutenu par une nouvelle vague de hausses de prix sur certaines familles de produits.



"Cette seconde salve de hausses de prix renforce notre conviction selon laquelle la reprise se solidifie et les marges peuvent rebondir rapidement à mesure que les coûts liés à la sous-utilisation des capacités de production s'estompent", écrit HSBC.



L'effet booster des centres de données et de l'IA



L'intermédiaire met également en avant les nouvelles ambitions de ST dans le secteur des centres de données. Le groupe a récemment revu à la hausse ses prévisions pour ce segment, visant désormais un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars en 2026, contre "nettement plus de 500 millions" précédemment, un montant qui devrait à nouveau doubler à l'horizon 2027.



Selon HSBC, cette dynamique confirme que la puissance bénéficiaire de STM est en nette augmentation, portée par les relais de croissance que constituent l'intelligence artificielle (IA) et les constellations de satellites en orbite basse (LEO).



En conséquence, la banque révise à la hausse ses estimations de résultats pour la période 2026-2030 et estime que la direction du groupe pourrait être amenée à revoir à la hausse les objectifs de rentabilité intégrés dans ses modèles opérationnels.



A la Bourse de Paris, le titre STMicroelectronics réagissait favorablement à cette note lundi après-midi, affichant des gains de l'ordre de 2,5% à 64,3 euros vers 15h30.