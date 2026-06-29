HSBC relève fortement son objectif de cours sur STMicroelectronics
HSBC a relevé lundi son objectif de cours sur STMicroelectronics de 53 à 84 euros, tout en maintenant sa recommandation sur le titre à l'achat, la banque britannique se montrant particulièrement optimiste quant aux perspectives du fabricant de puces franco-italien.
Dans une note diffusée dans la matinée, l'établissement financier explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats pour le groupe au titre de la période 2026-2030, jugeant qu'il pourrait dépasser les attentes actuelles en matière de chiffre d'affaires et de marges alors que le redressement du secteur des semi-conducteurs s'accélère, soutenu par une nouvelle vague de hausses de prix sur certaines familles de produits.
"Cette seconde salve de hausses de prix renforce notre conviction selon laquelle la reprise se solidifie et les marges peuvent rebondir rapidement à mesure que les coûts liés à la sous-utilisation des capacités de production s'estompent", écrit HSBC.
L'effet booster des centres de données et de l'IA
L'intermédiaire met également en avant les nouvelles ambitions de ST dans le secteur des centres de données. Le groupe a récemment revu à la hausse ses prévisions pour ce segment, visant désormais un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars en 2026, contre "nettement plus de 500 millions" précédemment, un montant qui devrait à nouveau doubler à l'horizon 2027.
Selon HSBC, cette dynamique confirme que la puissance bénéficiaire de STM est en nette augmentation, portée par les relais de croissance que constituent l'intelligence artificielle (IA) et les constellations de satellites en orbite basse (LEO).
En conséquence, la banque révise à la hausse ses estimations de résultats pour la période 2026-2030 et estime que la direction du groupe pourrait être amenée à revoir à la hausse les objectifs de rentabilité intégrés dans ses modèles opérationnels.
A la Bourse de Paris, le titre STMicroelectronics réagissait favorablement à cette note lundi après-midi, affichant des gains de l'ordre de 2,5% à 64,3 euros vers 15h30.
Avec plus de 48 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, STMicroelectronics N.V. est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.