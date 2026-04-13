Dans une étude consacrée aux équipementiers sportifs, la banque britannique estime qu'elle ne voit pas de solution miracle susceptible de permettre au groupe allemand de se redresser, ce qui la conduit à considérer que 2026 sera une "année de transition".
Redressement en vue, mais la patience s'impose
L'établissement financier juge cependant que l'arrivée au capital du groupe chinois Anta Sports - qui a repris la participation de 29 % jusqu'ici détenue par la famille Pinault - pourrait susciter l'espoir des investisseurs en fixant un cap plus clair.
"La famille Pinault ne considérait pas sa participation comme stratégique et ne s'impliquait pas dans la direction stratégique de l'entreprise", rappelle HSBC.
"A l'inverse, nous pensons que le groupe Anta pourrait apporter le soutien et les conseils dont Puma a cruellement besoin pour relancer sa marque", ajoute la banque, qui rappelle qu'Anta s'est déjà illustré en redressant les marques appartenant au périmètre d'Amer Sports (Arc'teryx, Salomon et Wilson).
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.