HSBC relève sa recommandation sur L'Oréal à l'achat
HSBC a relevé jeudi sa recommandation sur L'Oréal de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours rehaussé de 375 à 435 euros, anticipant une accélération de la croissance organique du groupe de cosmétiques à moyen terme, grâce notamment à l'intégration de Kering Beauty, malgré un second semestre 2026 attendu plus calme.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier étaye son optimisme par la perspective d'une accentuation attendue de la croissance des ventes à périmètre constant, qui devrait s'établir dans une fourchette de 5,5% à 6,5% à compter de 2027, un dynamisme soutenu par la montée en puissance de l'activité Kering Beauty.
Selon HSBC, ces perspectives de long terme devraient permettre d'occulter un ralentissement inévitable, mais déjà largement anticipé par le marché, de la croissance sur la seconde moitié de l'année 2026.
Cap vers un nouveau profil de croissance et de cours
Ce nouveau profil de croissance pluriannuel devrait, selon l'analyste, permettre à l'action du numéro un mondial de la beauté de se décorréler de ses pairs au sein du secteur et favoriser un redressement de sa valorisation vers sa moyenne des trois dernières années.
Envisageant en conséquence une nouvelle fourchette de négociation plus élevée pour le titre plus tard dans l'année, HSBC estime qu'il est judicieux de se positionner tôt sur la valeur, en dépit d'une base de comparaison exigeante au second semestre, en vue d'anticiper les révisions à la hausse de la croissance organique attendues fin 2026.
L'action L'Oréal progressait de 0,5% à 388,5 euros jeudi après-midi dans le sillage de ces commentaires, une performance toutefois légèrement inférieure à celle du CAC 40 (+0,6%) au même moment.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.