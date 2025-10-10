HSBC relevé ses estimations d'EBIT sur Mercedes-Benz

HSBC maintient sa recommandation d'achat sur le titre et son objectif de cours de 72 EUR.



L'analyste estime que la faiblesse de la Chine, la concurrence sur les prix des véhicules électriques et une possible réaction timide aux modèles à venir constituent des risques de baisse majeurs.



'Nous avons relevé nos estimations d'EBIT ajusté de 1 à 2 % pour la période 2025-2027 afin de refléter une légère hausse des volumes sous-jacents selon les prévisions de S&P et une part de marché des véhicules électriques légèrement supérieure aux attentes' indique HSBC.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 9 fois avec un rendement de près de 5%.