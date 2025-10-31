HSBC réaffirme son conseil 'achat' sur Amazon avec un objectif de cours porté de 260 à 285 dollars, mettant à jour son modèle après la publication trimestrielle, augmentant ses estimations de profit opérationnel GAAP d'environ 6 et 9% pour 2026 et 2027.
'Le chiffre d'affaires et le profit opérationnel non-GAAP ont dépassé les attentes au troisième trimestre, grâce à la réaccélération de la croissance d'AWS et à la résilience du commerce électronique en Amérique du Nord', met en avant le broker.
'Les objectif d'Amazon pour le quatrième trimestre laissent du potentiel de hausse pour les attentes du consensus en matière de chiffre d'affaires et de profit opérationnel, compte tenu d'un historique de dépassement d'objectifs', poursuit-il.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
