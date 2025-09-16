HSBC relève son objectif de cours sur le titre EssilorLuxottica

HSBC a annoncé mardi avoir relevé de 230 à 300 euros son objectif de cours sur EssilorLuxottica en perspective de la conférence Meta Connect, à l'occasion de laquelle le géant technologique américain devrait dévoiler de nouvelles lunettes connectées conçues avec le groupe français.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire déclare s'attendre à ce que Meta présente lors de l'événement, qui se tiendra demain et jeudi, des lunettes intégrant des fonctionnalités liées à l'IA, avec un écran intégré dans l'un des verres, marquant une véritable avancée par rapport aux modèles actuels vendus sous les marques Ray-Ban et Oakley, et qui ne permettent pour l'instant que de prendre des photos, de filmer ou d'écouter de la musique.



De son point de vue, ces 'smart glasses' pourraient finir par devenir une alternative au smartphone, sachant qu'Apple, Samsung ou Amazon prévoient eux aussi de lancer des produits similaires entre 2026 et 2027.



Selon les estimations de HSBC, ce sont ainsi quelque 77 millions d'unités qui pourraient être vendues dans le monde en 2030, puis 284 millions en 2040, représentant un marché potentiel de 36 milliards de dollars en 2030 puis de 151 milliards en 2040, soit une croissance annuelle moyenne de 19% entre 2026 et 2040.



Si, pour Meta, ce segment de marché constitue une chance de s'imposer sur le long terme en tant que leader d'une nouvelle plateforme informatique, il constitue une opportunité immédiate pour EssilorLuxottica, le lunettier étant à même de tirer profit de ce partenariat technologique grâce à ses capacités de production mondiales, son réseau de distribution et ses marques premium.



HSBC, qui affiche une recommandation 'conserver' sur le titre, estime que ce segment vient ajouter 55 euros à la valorisation par action d'EssilorLuxottica.