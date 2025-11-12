HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours porté de 625 à 725 euros, 'en raison de marges plus élevées et d'un WACC (coût moyen pondéré du capital) plus bas du fait de la simplification du groupe'.

A l'appui de sa thèse sur le dossier, le broker pense que le numéro un mondial du luxe pourrait voir, à l'instar de son secteur en général, une amélioration progressive de la croissance du chiffre d'affaires en 2026.

HSBC estime en outre que 'deux belles cerises' s'ajoutent à ce gâteau, à savoir des efficiences de coûts et la simplification du portefeuille qui 'devraient également constituer des catalyseurs utiles pour LVMH'.