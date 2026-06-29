HSBC relève son objectif de cours sur Richemont, reste à l'achat
HSBC a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur le titre Richemont de 185 à 215 francs suisses, anticipant un solide démarrage de l'exercice fiscal du géant du luxe grâce à la dynamique ininterrompue de sa division joaillerie.
La banque britannique, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, estime que la publication des ventes du premier trimestre, prévue le 15 juillet prochain, devrait permettre de confirmer le statut de "joyau de la couronne" du groupe genevois au sein d'un secteur toujours soumis à des tendances régionales contrastées.
Pour le trimestre s'étalant d'avril à juin, le premier de son exercice décalé 2026/2027, HSBC dit tabler sur une croissance de 15% du chiffre d'affaires des maisons de joaillerie à taux de change constants, une performance en ligne avec le trimestre précédent.
Cette dynamique, portée à la fois par les marques Cartier, Van Cleef & Arpels et Buccellati, devrait se traduire par une croissance à deux chiffres dans toutes les zones géographiques, à l'exception notable de l'Europe et d'un Moyen-Orient pénalisé par les tensions géopolitiques régionales.
Une prime de valorisation justifiée
Dans leur note, les analystes soulignent la pertinence de la stratégie commerciale du groupe, qui privilégie une politique de prix modérés et s'appuie sur une demande locale résiliente pour réduire sa dépendance aux flux touristiques.
En dépit de la hausse des cours de l'or, qui constituera un vent contraire sur les marges au premier semestre, HSBC indique avoir relevé de 4 à 8% ses prévisions de résultat opérationnel (Ebit) pour les exercices 2027 et 2028, misant sur le levier opérationnel et un "mix" produit favorable.
A ce titre, le courtier estime que la prime de valorisation de Richemont - qui se négocie à près de 30 fois les bénéfices attendus pour 2027 contre 23,6 fois pour la moyenne du secteur - est largement justifiée par la surperformance constante de ses ventes et par la transition managériale réussie sous la houlette de Nicolas Bos, directeur général du groupe depuis juin 2024.
L'action Richemont s'inscrivait en hausse de 1,2% lundi à la Bourse de Zurich dans le sillage de ces commentaires, contre un gain de 0,4% pour le SMI. La valeur gagne 9,8% cette année, à comparer avec une progression de l'ordre de 7% pour l'indice de référence des grandes capitalisations suisses.
Nicolas Bos currently works at Compagnie Financière Richemont SA, as Chief Executive Officer & Director from 2024, Van Cleef & Arpels France SASU, as Chairman from 2016, Van Cleef & Arpels Holding France, as Chairman, and Van Cleef & Arpels Marketing et Services SASU, as Chairman. Mr. Bos also formerly worked at Van Cleef & Arpels SA, as Global President & Chief Executive Officer from 2013 to 2024 and Compagnie Financière Richemont SA, as Executive Director from 2017 to 2021. Mr. Bos received his undergraduate degree from ESSEC Business School.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.