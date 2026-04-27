HSBC relève son objectif sur L'Oréal, conseil d'achat maintenu

HSBC a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur L'Oréal de 437 à 440 euros, estimant que l'amélioration du profil de croissance du géant des cosmétiques devrait être mieux reflétée dans sa valorisation boursière.

Selon la banque britannique, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, le numéro un mondial de la beauté continue de surperformer nettement ses pairs dans un marché mondial qui affiche une croissance d'environ 4%, comme à la fin 2025.



De son côté, le groupe français a réussi à accélérer sa croissance organique, la portant à 6,7% au premier trimestre, contre 4,4% au quatrième trimestre 2025, un rythme nettement supérieur à celui observé chez les autres groupes de grande consommation sur la période.



HSBC souligne que cette accélération reflète une combinaison de facteurs structurels, notamment un portefeuille d'innovations plus étoffé, une stratégie de distribution renforcée et des capacités numériques de pointe au sein du secteur. Ces éléments permettent, de son point de vue, à L'Oréal de continuer à gagner des parts de marché.



Une performance boursière en retard sur la croissance des résultats



L'établissement financier, qui avait relevé son conseil sur la valeur à l'achat en février dernier, indique que le groupe bénéficie également d'un levier de croissance supplémentaire via son pipeline de lancements et ses opérations de croissance externe, laissant entrevoir une progression de l'activité en 2026 supérieure à celle de 2025.



Dans sa note, HSBC rappelle que le titre L'Oréal est globalement stable sur cinq ans, en dépit d'une hausse de son bénéfice par action (BPA) d'environ 60% entre 2021 et 2026, un écart de performance qui reflète une forme de dévalorisation relative susceptible de s'inverser si la dynamique de croissance organique se maintient.



Pour HSBC, L'Oréal présente l'un des profils de croissance des bénéfices les plus solides de son univers de couverture dans le secteur des biens de consommation de base, ce qui pourrait continuer à soutenir le titre à moyen terme.