HSBC relève son objectif sur L'Oréal, conseil d'achat maintenu
HSBC a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur L'Oréal de 437 à 440 euros, estimant que l'amélioration du profil de croissance du géant des cosmétiques devrait être mieux reflétée dans sa valorisation boursière.
Selon la banque britannique, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, le numéro un mondial de la beauté continue de surperformer nettement ses pairs dans un marché mondial qui affiche une croissance d'environ 4%, comme à la fin 2025.
De son côté, le groupe français a réussi à accélérer sa croissance organique, la portant à 6,7% au premier trimestre, contre 4,4% au quatrième trimestre 2025, un rythme nettement supérieur à celui observé chez les autres groupes de grande consommation sur la période.
HSBC souligne que cette accélération reflète une combinaison de facteurs structurels, notamment un portefeuille d'innovations plus étoffé, une stratégie de distribution renforcée et des capacités numériques de pointe au sein du secteur. Ces éléments permettent, de son point de vue, à L'Oréal de continuer à gagner des parts de marché.
Une performance boursière en retard sur la croissance des résultats
L'établissement financier, qui avait relevé son conseil sur la valeur à l'achat en février dernier, indique que le groupe bénéficie également d'un levier de croissance supplémentaire via son pipeline de lancements et ses opérations de croissance externe, laissant entrevoir une progression de l'activité en 2026 supérieure à celle de 2025.
Dans sa note, HSBC rappelle que le titre L'Oréal est globalement stable sur cinq ans, en dépit d'une hausse de son bénéfice par action (BPA) d'environ 60% entre 2021 et 2026, un écart de performance qui reflète une forme de dévalorisation relative susceptible de s'inverser si la dynamique de croissance organique se maintient.
Pour HSBC, L'Oréal présente l'un des profils de croissance des bénéfices les plus solides de son univers de couverture dans le secteur des biens de consommation de base, ce qui pourrait continuer à soutenir le titre à moyen terme.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.