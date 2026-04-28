HSBC relève son objectif sur Microsoft, parie sur l'essor d'Anthropic
HSBC a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Microsoft de 588 à 593 dollars, jugeant que le titre du géant américain des logiciels constituait un dossier intéressant afin de jouer l'ascension fulgurante de son partenaire Anthropic.
D'après la banque britannique, Anthropic devrait devenir un moteur majeur de croissance du groupe informatique dans les prochaines années, soulignant que le rythme annualisé des revenus de l'inventeur de l'IA générative Claude devrait bondir à quelque 30 milliards de dollars en avril 2026, contre plus de 9 MdsUSD en décembre 2025.
Dans sa note, HSBC rappelle que Microsoft a accepté d'investir 5 MdsUSD dans Anthropic en novembre 2025, mais que la start-up s'est engagée, de son côté, à louer pour 30 MdsUSD de capacités de calcul auprès du groupe de Redmond.
Selon l'établissement financier, de nouveaux accords du même type pourraient être conclus à court terme et soutenir davantage les perspectives de revenus de la plateforme cloud Azure.
Des résultats attendus solides et une valorisation jugée séduisante
Les analystes anticipent une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de Microsoft de 16,8% entre les exercices 2025 et 2030, soutenue notamment par une progression attendue de 33,6% des revenus d'Azure sur la même période.
Alors que Microsoft publiera ses résultats trimestriels demain soir, la banque dit s'attendre à de solides performances, légèrement supérieures aux attentes du consensus.
Sur le plan de la valorisation, HSBC juge le titre attractif, soulignant que l'action Microsoft s'échange actuellement sur la base d'environ 22,9 fois le bénéfice ajusté attendu pour 2026, à comparer avec une moyenne de 29,2 fois observée sur les cinq dernières années.
HSBC, qui affiche une recommandation d'achat sur la valeur, indique que son objectif de cours implique un potentiel de hausse de 39,7%.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.