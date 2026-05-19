HSBC remonte sa cible sur Nvidia avant les trimestriels

HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Nvidia et remonte son objectif de cours de 295 à 325 USD, à l'approche de la publication par le spécialiste des puces pour l'IA des résultats du 1er trimestre de son exercice 2027, le mercredi 20 mai après la clôture des marchés.

La banque britannique anticipe un chiffre d'affaires de 81,1 MdsUSD, soit 4% de plus que la guidance du groupe et 3% de plus que le consensus Visible Alpha, ainsi que l'objectif d'un chiffre d'affaires de 91,1 MdsUSD pour le 2e trimestre 2027, contre un consensus de 85,6 MdsUSD.



HSBC remonte aussi son BPA estimé pour l'exercice 2028 de 27% à 13,01 USD, soit 16% au-dessus du consensus de 11,20 USD, sur des revenus annuels de datacenters désormais attendus à 528 MdsUSD, contre un consensus de 465,3 MdsUSD.



"Nous prévoyons que la dynamique de Blackwell et la montée en puissance de Rubin maintiendront la dynamique des bénéfices, avec un potentiel de hausse grâce à l'expansion des TAM (responsables de compte technique) au-delà des hyperscalers traditionnels", ajoute l'établissement.