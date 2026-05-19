HSBC remonte sa cible sur Nvidia avant les trimestriels
HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Nvidia et remonte son objectif de cours de 295 à 325 USD, à l'approche de la publication par le spécialiste des puces pour l'IA des résultats du 1er trimestre de son exercice 2027, le mercredi 20 mai après la clôture des marchés.
La banque britannique anticipe un chiffre d'affaires de 81,1 MdsUSD, soit 4% de plus que la guidance du groupe et 3% de plus que le consensus Visible Alpha, ainsi que l'objectif d'un chiffre d'affaires de 91,1 MdsUSD pour le 2e trimestre 2027, contre un consensus de 85,6 MdsUSD.
HSBC remonte aussi son BPA estimé pour l'exercice 2028 de 27% à 13,01 USD, soit 16% au-dessus du consensus de 11,20 USD, sur des revenus annuels de datacenters désormais attendus à 528 MdsUSD, contre un consensus de 465,3 MdsUSD.
"Nous prévoyons que la dynamique de Blackwell et la montée en puissance de Rubin maintiendront la dynamique des bénéfices, avec un potentiel de hausse grâce à l'expansion des TAM (responsables de compte technique) au-delà des hyperscalers traditionnels", ajoute l'établissement.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.