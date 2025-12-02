HSBC remonte son objectif de cours sur Alphabet
Publié le 02/12/2025 à 15:24
Il explique réduire ses attentes pour le cloud du fait de contraintes de capacité plus importantes que supposé auparavant, augmenter sa prévision de croissance des capex, et prendre en compte des paiements d'intérêts sur des obligations émises en novembre.
Néanmoins, HSBC remonte sa valorisation du géant technologique afin de refléter une position plus positive sur le dossier, principalement grâce à son ratio EV/EBIT sur Google Search qui passe de 14 à 19 fois.
"Cela s'explique par la force de Gemini 3 qui réduit les risques qu'Alphabet perde des parts de marché significatives dans les requêtes, ce qui nous permet de supprimer notre précédente décote de 25% par rapport à son ensemble de pairs", justifie-t-il.