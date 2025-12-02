Tout en maintenant sa recommandation "achat" sur Alphabet, HSBC remonte son objectif de cours de 335 à 370 dollars, et ce malgré une réduction de ses estimations de BPA de 5-6% pour les exercices 2026 et 2027.

Il explique réduire ses attentes pour le cloud du fait de contraintes de capacité plus importantes que supposé auparavant, augmenter sa prévision de croissance des capex, et prendre en compte des paiements d'intérêts sur des obligations émises en novembre.

Néanmoins, HSBC remonte sa valorisation du géant technologique afin de refléter une position plus positive sur le dossier, principalement grâce à son ratio EV/EBIT sur Google Search qui passe de 14 à 19 fois.

"Cela s'explique par la force de Gemini 3 qui réduit les risques qu'Alphabet perde des parts de marché significatives dans les requêtes, ce qui nous permet de supprimer notre précédente décote de 25% par rapport à son ensemble de pairs", justifie-t-il.