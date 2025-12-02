Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités : - exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ; - développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ; - recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ; - prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ; - prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ; - exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,7%), Amériques (5,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,2%) et Asie-Pacifique (16,3%).