HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adidas, mais abaisse son objectif de cours de 270 à 205 euros dans le sillage d'une réduction de ses attentes de résultats, ne tablant que sur une croissance des ventes 'à un seul chiffre élevé' en 2026.
Le broker justifie aussi son abaissement de cible par une augmentation du coût moyen pondéré du risque (WACC) pour tenir compte des risques plus récents, tels que des pressions sur la demande aux Etats-Unis ou un départ du CEO.
HSBC souligne néanmoins que son nouvel objectif de cours laisse environ 30% de potentiel de hausse pour le titre, et juge la valorisation de l'équipementier sportif allemand attrayante, à un ratio PE (cours sur BPA) 2026 de 15,8 fois.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (59%) ;
- vêtements (34,7%) ;
- équipements de sport (6,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 933 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32%), Amérique du Nord (21,7%), Chine (14,7%), Amérique latine (11,7%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14%).
