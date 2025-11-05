HSBC reste à achat sur Adidas, mais réduit sa cible

HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adidas, mais abaisse son objectif de cours de 270 à 205 euros dans le sillage d'une réduction de ses attentes de résultats, ne tablant que sur une croissance des ventes 'à un seul chiffre élevé' en 2026.



Le broker justifie aussi son abaissement de cible par une augmentation du coût moyen pondéré du risque (WACC) pour tenir compte des risques plus récents, tels que des pressions sur la demande aux Etats-Unis ou un départ du CEO.



HSBC souligne néanmoins que son nouvel objectif de cours laisse environ 30% de potentiel de hausse pour le titre, et juge la valorisation de l'équipementier sportif allemand attrayante, à un ratio PE (cours sur BPA) 2026 de 15,8 fois.