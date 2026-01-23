HSBC reste à "conserver" sur Apple, à une semaine des résultats

HSBC a maintenu vendredi sa recommandation "conserver" sur le titre Apple, assortie d'un objectif de prix inchangé à 250 dollars, à un peu moins d'une semaine de la présentation des résultats trimestriels très attendus de la firme à la pomme.

Rappelant que l'iPhone génère 56% du chiffre d'affaires sur le trimestre clos en décembre, le broker estime que le récent succès de l'iPhone 17, et en particulier des modèles Pro et Pro Max, devrait encore constituer le principal moteur de la croissance du groupe californien, même si les gammes précédentes, comme l'iPhone 16, continuent de bien se porter du côté des marchés émergents.



HSBC juge par ailleurs qu'Apple conserve un catalogue produit prometteur pour les années à venir, avec la perspective du lancement d'un nouvel iPhone pliable, de lunettes connectées, ainsi que d'un modèle spécial pour le 20ème anniversaire de l'iPhone potentiellement doté d'un design en verre incurvé, autant d'innovations qui devraient de son point de vue soutenir l'attrait de la marque et consolider son positionnement sur le marché.



Cependant, tous les voyants ne sont pas au vert, tempère le courtier, qui fait remarquer qu'Apple accuse toujours un certain retard sur le terrain de l'intelligence artificielle, un domaine où la concurrence est en train d'accélérer.



Afin de combler cet écart, le géant de la tech a récemment annoncé l'intégration de Gemini, la plateforme d'IA de Google, avec l'objectif de proposer des fonctionnalités intelligentes au sein de ses produits, un choix "stratégique" qui intervient après qu'il eut exploré d'autres options, comme celles d'Anthropic et OpenAI.



Selon HSBC, ce partenariat témoigne de la volonté d'Apple de respecter des délais de développement rapides, même si cela implique ne pas concevoir en interne un écosystème d'IA totalement indépendant.



Et si le professionnel rappelle que l'impact potentiel des droits de douane reste encore très incertain, il considère que la capacité du groupe à rattraper son retard dans l'IA et à continuer d'innover dans sa gamme de produits constituent des arguments favorables particulièrement solides.



Apple a prévu de publier les résultats du premier trimestre de son exercice décalé 2025/2026 le jeudi 29 janvier après la clôture des marchés américains.