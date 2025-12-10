HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Amazon avec un objectif de cours laissé à 300 dollars, une cible qui recèle 32% de potentiel de progression pour le titre du géant du commerce en ligne et des services de cloud.

"Nous prévoyons une forte activité commerciale en Amérique du Nord pour le Black Friday et le Cyber Monday qui soutiendra les prévisions du groupe au 4e trimestre", estime le broker, qui anticipe des prises de parts de marché pendant la haute saison.

HSBC met aussi en avant une réaccélération de la croissance chez AWS (Amazon Web Services), à +20,2% en rythme annuel au 3e trimestre, "soutenue par une multitude de mises à jour AWS re :Invent, y compris le lancement de Trainium3".