HSBC reste à l'achat sur Beiersdorf après un "trimestre à oublier"

HSBC a réaffirmé vendredi sa recommandation à l'achat sur Beiersdorf, tout en sabrant son objectif de cours de 114 à 95 euros dans le sillage d'un début d'année nettement plus difficile que prévu pour le géant allemand des cosmétiques.

Dans une note, la banque britannique rappelle que le groupe de Hambourg a publié hier un chiffre d'affaires en repli de 4,6% au titre du 1er trimestre, une performance inférieure au consensus (-3,1%) et aux propres prévisions prudentes que son équipe de direction avait communiquées en mars dernier.



Au coeur de cette déception, la marque phare Nivea, qui représente environ 70% des ventes de la division grand public (consumer), et dont les ventes ont plongé de 7% sur le trimestre, soit sa pire performance en dix ans hors période de pandémie, suscitant des inquiétudes sur la dynamique opérationnelle du groupe.



Une marge de manoeuvre réduite



L'établissement avertit que les objectifs annuels du groupe, qu'elle jugeait initialement conservateurs, semblent désormais "vulnérables", ce qui lui laisse penser sur la persistance des problèmes opérationnels, conjuguée à la pression sur les coûts, pourrait réduire la flexibilité de Beiersdorf pour protéger ses marges.



Un redressement progressif



Cependant, HSBC dit avoir identifié plusieurs facteurs de nature à soutenir le titre à court et moyen terme, à commencer par la mise en oeuvre d'un plan de rachat d'actions de 750 millions d'euros représentant plus de 10% du flottant ajouté à une situation de trésorerie nette équivalente à 25% de la capitalisation boursière limitent le risque de baisse.



La banque ajoute que les données de ventes finales (sell-out) suggèrent que la marque Nivea reste fondamentalement saine et capable de rebondir.



Malgré l'abaissement de son objectif de cours, HSBC souligne que sa cible fait apparaître un potentiel de progression d'environ 27% par rapport aux niveaux actuels.



Sur le long terme, HSBC dit maintenir sa confiance dans le portefeuille de marques et la capacité d'innovation de Beiersdorf, tout en prévenant que l'amélioration des performances sera probablement "graduelle".