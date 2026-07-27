HSBC reste à "réduire" sur IBM

HSBC réaffirme sa recommandation "réduire" sur IBM, avec un objectif de cours ajusté de 175 à 174 USD, revenant sur l'avertissement sur résultats lancé il y a près de deux semaines par le géant américain des services informatiques.

La banque britannique rappelle que le groupe basé à Armonk (Etat de New York) a abaissé ses prévisions de revenus à changes constants pour 2026, mais a tout de même indiqué une marge avant impôt non-GAAP en amélioration de 100 points de base en glissement annuel.



Aussi, HSBC a relevé ses estimations de BPA non-GAAP pour la période 2026-2030 de 1% à 2%, afin de refléter des prévisions de marges supérieures aux attentes, un relèvement toutefois contrebalancé par l'adoption de multiples de valorisation plus faibles.



La banque perçoit davantage de valeur ailleurs dans le secteur, notant qu'IBM se négocie sur un ratio EV/EBIT non-GAAP 2027 de 14,2 fois et que son BPA devrait croître de 6,7% par an sur la période 2026-2028, contre des médianes sectorielles de 13,9 fois et de 19,2% respectivement.