Le broker justifie son opinion positive sur Amazon par des objectifs prudents de sa direction, une accélération de la croissance chez AWS, ainsi qu'une activité attendue robuste pour le Black Friday et le Cyber Monday.

A l'appui de sa recommandation favorable, HSBC met aussi en avant un historique solide de dépassement de la borne haute des objectifs de la direction en termes de bénéfices d'exploitation (12 trimestres consécutifs).