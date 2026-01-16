HSBC reste positif sur Amazon avant ses trimestriels
HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Amazon, ainsi que son objectif de cours de 300 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 27% pour le titre, à l'approche d'une publication pour le 4e trimestre (2 février) qu'il anticipe positive.
Le broker justifie son opinion positive sur Amazon par des objectifs prudents de sa direction, une accélération de la croissance chez AWS, ainsi qu'une activité attendue robuste pour le Black Friday et le Cyber Monday.
A l'appui de sa recommandation favorable, HSBC met aussi en avant un historique solide de dépassement de la borne haute des objectifs de la direction en termes de bénéfices d'exploitation (12 trimestres consécutifs).
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
