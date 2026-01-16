HSBC reste positif sur Amazon avant ses trimestriels

HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Amazon, ainsi que son objectif de cours de 300 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 27% pour le titre, à l'approche d'une publication pour le 4e trimestre (2 février) qu'il anticipe positive.

Le broker justifie son opinion positive sur Amazon par des objectifs prudents de sa direction, une accélération de la croissance chez AWS, ainsi qu'une activité attendue robuste pour le Black Friday et le Cyber Monday.



A l'appui de sa recommandation favorable, HSBC met aussi en avant un historique solide de dépassement de la borne haute des objectifs de la direction en termes de bénéfices d'exploitation (12 trimestres consécutifs).