HSBC a revu à la baisse vendredi son objectif de cours sur Hermès, ramené de 1 821 à 1 700 euros, tout en réitérant son opinion "neutre" sur le titre à l'approche de la publication des résultats semestriels.
Dans une note de recherche, la banque britannique justifie cet ajustement par une légère révision à la baisse de ses prévisions de ventes pour les exercices allant de 2026 à 2028, notamment due à la perspective d'un ralentissement plus prononcé que prévu de la maroquinerie et de la zone Asie (hors Japon).
Sur le front de l'activité, l'établissement financier explique abaisser d'environ 1% par an ses prévisions de ventes publiées pour la période 2026-2028. En conséquence, la croissance de la maison de luxe à taux de change constants est désormais anticipée à +7,6% pour l'exercice en cours, avant de s'établir à +8,3% en 2027 et +7,9% en 2028, contre respectivement +8,9% et +8,3% visés initialement.
Une prime toujours intacte face au secteur
Sur la base d'un taux de marge stable, cette révision du chiffre d'affaires est appelée à se répercuter directement sur la rentabilité du groupe, poursuit HSBC, qui réduit d'environ 1 % ses estimations de résultat opérationnel (Ebit) et de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2027 et 2028.
Sur le plan de la valorisation, son nouvel objectif de cours fixé à 1 700 euros fait ressortir un multiple de capitalisation d'environ 33 fois le bénéfice par action attendu pour 2027, ce qui matérialise selon ses analystes une prime d'environ 60% par rapport aux pairs du secteur, un écart que HSBC juge pleinement intégré à ce stade.
Le titre Hermès réagissait peu à ces annonces vendredi en Bourse de Paris, cédant 0,8% au sein d'un indice CAC 40 en repli d'environ 1%.
Le groupe a prévu de présenter ses résultats de 1er semestre le mercredi 29 juillet.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (44,2%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (28,3%) ;
- articles de soie et produits textiles (6%) ;
- articles d'horlogerie (3,4%) ;
- parfums et produits de beauté (3,1%) ;
- autres (15%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,8%), Europe (14,8%), Japon (9,9%), Asie-Pacifique (41,9%), Amériques (19,2%) et Moyen-Orient (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.