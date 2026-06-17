HSBC s'allie à Google Cloud pour déployer des capacités d'IA
HSBC et Google Cloud annoncent un partenariat pluriannuel visant à concevoir et déployer des capacités d'IA dans l'ensemble des opérations du groupe bancaire à l'échelle mondiale, afin d'accélérer l'innovation dans des domaines tels que le conseil hyper-personnalisé et la gestion des risques liés à la criminalité financière.
Le groupe britannique travaillera avec les équipes d'ingénierie de Google Cloud et de Google DeepMind pour codévelopper de nouveaux outils et programmes basés sur l'IA, avec un accès aux dernières capacités d'IA agentique de Google, notamment les modèles Gemini et la Gemini Enterprise Agent Platform.
Les premiers produits se concentrent sur trois domaines, à savoir un accompagnement en gestion de fortune hyper-personnalisé, un renforcement de la gestion des risques liés à la criminalité financière et des outils d'IA destinés à améliorer le service client des chargés de clientèle.
Le partenariat devrait permettre plus de 200 nouveaux cas d'usage de l'IA au cours des deux prochaines années, en priorisant les initiatives à plus forte valeur ajoutée, pour lesquelles HSBC estime que les bénéfices dépasseront 100 MUSD.
"Un partenariat comme celui-ci avec Google Cloud nous aide à donner à nos collègues les outils dont ils ont besoin pour être prêts pour l'avenir, et soutient notre ambition de construire une banque simple, agile, plus rapide et plus personnelle", commente Georges Elhedery, group CEO de HSBC.
HSBC Holdings plc figure parmi les 1ers groupes bancaires mondiaux. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque de détail et gestion de patrimoine : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, affacturage, gestion de cartes privatives, etc.) et gestion de patrimoine ;
- banque commerciale ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : intermédiation financière, interventions sur les marchés de taux, de change et de matières premières, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, capital-investissement, financements spécialisés et structurés, etc.
A fin 2025, le groupe gère 1 654,9 MdsUSD d'encours de dépôts et 988,4 MdsUSD d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.