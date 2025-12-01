HSBC s'allie à Mistral AI pour accélérer l'usage de l'IA dans la banque

HSBC annonce une alliance stratégique pluriannuelle avec Mistral AI afin d'accélérer l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'ensemble de la banque, pour optimiser les processus, gagner du temps et améliorer le service rendu à des millions de clients.



L'accord donne accès aux modèles commerciaux actuels et futurs de Mistral, et prévoit une collaboration entre les équipes IA, scientifiques et techniques des deux partenaires pour développer des solutions internes.



La banque entend combiner ses capacités technologiques avec l'expertise de Mistral dans les modèles fondamentaux afin de renforcer ses initiatives via des modèles auto-hébergés opérant sur ses propres systèmes. HSBC voit dans ce partenariat l'occasion d'améliorer ses outils internes, notamment une plateforme d'IA utilisée mondialement pour des tâches de productivité telles que la création de supports commerciaux, l'analyse financière de dossiers complexes, les services multilingues ou l'accélération des cycles d'innovation.



Ce partenariat permettra aux équipes "d'innover, de simplifier les tâches quotidiennes et de libérer du temps pour nos clients" a commenté Georges Elhedery, directeur général du groupe. De son côté, Arthur Mensch, directeur général et cofondateur de Mistral AI, affirme que ces solutions "réinventeront les services et les processus de HSBC tout en garantissant la pleine maîtrise des données".