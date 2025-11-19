HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 667 dollars sur Microsoft, soulignant une valorisation attractive et saluant le partenariat stratégique annoncé avec Anthropic, qui selon lui diversifie la clientèle du groupe.

Le broker considère cette annonce comme un renforcement supplémentaire du développement continu par Microsoft de son écosystème complet d'IA, représentant un élargissement du choix de modèles pour les entreprises.

Dans l'ensemble, elle conforte la thèse de HSBC selon laquelle Microsoft est très bien positionné pour le mégacycle de l'intelligence artificielle, car disposant des éléments afin d'orchestrer un écosystème agentique d'IA complexe.

HSBC projette pour Microsoft une croissance du BPA de 20,4% par an sur 2024-27 contre 10 à 15% dans le secteur, et si le titre se négocie à un PE 2026 de 30,2 fois contre 26,5 fois en médiane sectorielle, une prime significativement plus élevée lui semble justifiée.