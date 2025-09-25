HSBC teste avec IBM le trading obligataire assisté par l'informatique quantique

HSBC annonce avoir mené, avec IBM, le premier essai connu d'utilisation de l'informatique quantique dans le trading algorithmique d'obligations.



L'expérimentation a permis une amélioration allant jusqu'à 34% dans la prédiction des chances de succès des ordres sur le marché obligataire d'entreprises en Europe.



L'approche combinait ressources classiques et quantiques pour optimiser les demandes de cotation sur les marchés de gré à gré, où les actifs sont négociés directement entre deux parties. Les équipes ont validé leurs modèles sur des données réelles via plusieurs ordinateurs quantiques IBM.



'Nous avons désormais un exemple tangible de la manière dont les ordinateurs quantiques peuvent résoudre un problème concret et offrir un avantage compétitif', indique Philip Intallura, responsable des technologies quantiques du groupe HSBC.



IBM souligne de son côté que ces travaux montrent le potentiel de la combinaison entre expertise métier, recherche algorithmique et puissance des processeurs quantiques les plus avancés.