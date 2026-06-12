Hugo Boss : DZ Bank passe à conserver face aux manoeuvres de Frasers
DZ Bank a abaissé vendredi sa recommandation sur Hugo Boss, conseillant aux investisseurs de conserver leurs titres contre "achat" auparavant, avec une valeur intrinsèque fixée à 42 euros, à la fois en raison des manoeuvres actionnariales entreprises par son actionnaire principal, le britannique Frasers Group, et d'un redressement qui s'annonce graduel.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier qualifie la stratégie de Frasers Group de "rachat discret à prix cassé", jugeant que l'offre de rachat formulée à un prix de 38 euros par action vise stratégiquement à se dispenser de l'obligation légale de lancer une OPA obligatoire au-dessus du seuil des 30%.
Malgré un prix jugé faible, DZ Bank juge probable que Frasers franchisse le seuil des 30% du capital, s'affranchissant ainsi durablement de la contrainte d'une OPA obligatoire.
Vers un redressement graduel et prolongé
Les analystes se montrent par ailleurs sceptiques quant à l'émergence d'une bataille boursière à court terme. Selon eux, l'hypothèse d'une contre-offre ou d'une montée agressive au capital de la part de la famille Marzotto, autre actionnaire historique de la marque allemande, constituerait une véritable surprise.
De la même manière, une prise de contrôle totale et rapide par Frasers Group demeure peu probable à ce stade, soulignent-ils.
Sur le plan opérationnel, la banque germanique rappelle que la maison de mode traverse actuellement une profonde phase de restructuration, ce qui l'amène à miser sur une transition prolongée, signifiant que le retour à une croissance solide du chiffre d'affaires et à une amélioration des marges opérationnelles (Ebit) ne se matérialiseront pas avant l'exercice 2027.
Hugo Boss AG est une société allemande spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes destinés au marché international de la mode. Sa gamme de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, des vêtements pour enfants, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des tenues professionnelles, des vêtements de loisirs et des tenues de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur la mode féminine ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements pour le travail et les loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.