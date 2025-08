Hugo Boss : perspectives annuelles maintenues malgré les incertitudes

Le groupe de prêt-à-porter allemand Hugo Boss a confirmé mardi ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel pour 2025 en dépit des incertitudes économiques et géopolitiques persistantes du moment.



La société a réaffirmé s'attendre à ce que ses ventes demeurent globalement stables cette année, pour évoluer dans un intervalle compris entre -2% et +2%, tandis que son bénéfice d'exploitation (Ebit) devrait augmenter de 5% à 22%.



Sur le deuxième trimestre, son chiffre d'affaires en données publiées a reculé de 1% à 1.022 millions d'euros, mais affiche une croissance de 1% à taux de changes ajustés.



La dynamique favorable des ventes en Allemagne et en France a plus que compensé l'accès de faiblesse observé au Royaume-Uni, indique le groupe dans un communiqué.



Il souligne également le succès de la collection 'Beckham X Boss' lancée au mois d'avril.



Son résultat opérationnel s'est accru de 15% à 81 millions d'euros, au-dessus du consensus qui visait 77 millions.



'Nous pensons que Boss reste une entreprise solide qui continue de gagner des parts de marché dans le secteur de l'habillement haut de gamme', réagissent ce matin les analystes de RBC.



'Même si les perspectives du marché sont un peu plus compliquées en ce moment, nous sommes rassurés de voir que l'entreprise gère mieux ses coûts désormais', ajoute le courtier canadien.



Sur le seul deuxième trimestre, les dépenses opérationnelles du groupe ont baissé de 2% en rythme annuel.



A la Bourse de Francfort, le titre était en hausse de 2% vers 12h00, réduisant ainsi ses pertes annuelles autour de 7%.