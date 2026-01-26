Hugo Boss recule après la dégradation de l'opinion de RBC
L'action Hugo Boss compte parmi les plus fortes baisses de l'indice MDAX des moyennes capitalisations allemandes lundi à la Bourse de Francfort, pénalisée par un abaissement de recommandation des analystes de RBC.
Dans une note diffusée tôt ce matin, la banque canadienne indique avoir dégradé son conseil sur le titre du groupe de prêt-à-porter haut de gamme à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 40 à 38 euros.
Du point de vue de l'établissement financier, le plan stratégique "Claim 5 Touchdown" représente certes une feuille de route crédible en vue d'un retour à une croissance rentable, en s'attachant à protéger la qualité de la marque, à améliorer les marges bénéficiaires et à redynamiser le flux de trésorerie.
Toutefois, "Hugo Boss va devoir prendre des mesures afin de corriger ses problèmes, et il y a un risque que sa reprise prenne plus de temps que ce que le marché anticipe", prévient RBC.
Anticipant un exercice de transition en 2026, la banque estime que la valorisation du groupe d'habillement est pleine à ses niveaux actuels.
A 17h00, le titre perdait 1,5%, à 34,1 euros, revenant ainsi à des plus bas depuis avril dernier, alors que le MDAX avançait de 0,2% au même moment.
Hugo Boss AG est une société allemande qui développe et commercialise des vêtements et accessoires pour hommes et femmes sur le marché international de la mode. Son portefeuille de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, de la mode enfantine, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des vêtements d'affaires, de loisirs et de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur les vêtements pour femmes ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements d'affaires et de loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
