Hugo Boss recule après la dégradation de l'opinion de RBC

L'action Hugo Boss compte parmi les plus fortes baisses de l'indice MDAX des moyennes capitalisations allemandes lundi à la Bourse de Francfort, pénalisée par un abaissement de recommandation des analystes de RBC.

Dans une note diffusée tôt ce matin, la banque canadienne indique avoir dégradé son conseil sur le titre du groupe de prêt-à-porter haut de gamme à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 40 à 38 euros.



Du point de vue de l'établissement financier, le plan stratégique "Claim 5 Touchdown" représente certes une feuille de route crédible en vue d'un retour à une croissance rentable, en s'attachant à protéger la qualité de la marque, à améliorer les marges bénéficiaires et à redynamiser le flux de trésorerie.



Toutefois, "Hugo Boss va devoir prendre des mesures afin de corriger ses problèmes, et il y a un risque que sa reprise prenne plus de temps que ce que le marché anticipe", prévient RBC.



Anticipant un exercice de transition en 2026, la banque estime que la valorisation du groupe d'habillement est pleine à ses niveaux actuels.



A 17h00, le titre perdait 1,5%, à 34,1 euros, revenant ainsi à des plus bas depuis avril dernier, alors que le MDAX avançait de 0,2% au même moment.