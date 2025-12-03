Hugo Boss dévisse de près de 11% à Francfort, sanctionné pour un point stratégique d'où il ressort que la maison de vêtements haut de gamme a l'intention de faire de 2026 une "année de consolidation et de réalignement".
A travers son programme "Claim 5 Touchdown", il va engager une nouvelle phase stratégique à horizon 2028, pour "réaligner, simplifier et renforcer son activité", à travers des mesures "d'excellence de marque, de distribution et opérationnelles".
Dans ce contexte de réalignement délibéré, le groupe allemand anticipe désormais un déclin de ses ventes à taux de changes constants "à un seul chiffre moyen à élevé" l'année prochaine, avant un retour à la croissance en 2027.
Compte tenue d'une amélioration de sa marge brute et d'efficiences de coûts attendues, Hugo Boss prévoit un profit opérationnel (EBIT) entre 300 et 350 millions d'euros en 2026, sa rentabilité devant s'améliorer à partir de l'année suivante.
Le groupe anticipe un free cash-flow vigoureux de l'ordre de 300 MEUR par an d'ici à 2028, et sur les moyen et long termes, il vise à surperformer son marché et à porter sa marge d'EBIT à un niveau d'environ 12%.
Hugo Boss AG est une société allemande qui développe et commercialise des vêtements et accessoires pour hommes et femmes sur le marché international de la mode. Son portefeuille de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, de la mode enfantine, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des vêtements d'affaires, de loisirs et de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur les vêtements pour femmes ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements d'affaires et de loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
