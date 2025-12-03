Hugo Boss sanctionné après son point stratégique

Hugo Boss dévisse de près de 11% à Francfort, sanctionné pour un point stratégique d'où il ressort que la maison de vêtements haut de gamme a l'intention de faire de 2026 une "année de consolidation et de réalignement".



A travers son programme "Claim 5 Touchdown", il va engager une nouvelle phase stratégique à horizon 2028, pour "réaligner, simplifier et renforcer son activité", à travers des mesures "d'excellence de marque, de distribution et opérationnelles".



Dans ce contexte de réalignement délibéré, le groupe allemand anticipe désormais un déclin de ses ventes à taux de changes constants "à un seul chiffre moyen à élevé" l'année prochaine, avant un retour à la croissance en 2027.



Compte tenue d'une amélioration de sa marge brute et d'efficiences de coûts attendues, Hugo Boss prévoit un profit opérationnel (EBIT) entre 300 et 350 millions d'euros en 2026, sa rentabilité devant s'améliorer à partir de l'année suivante.



Le groupe anticipe un free cash-flow vigoureux de l'ordre de 300 MEUR par an d'ici à 2028, et sur les moyen et long termes, il vise à surperformer son marché et à porter sa marge d'EBIT à un niveau d'environ 12%.