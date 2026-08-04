Sous l'effet combiné de sa réorganisation stratégique et de vents contraires macroéconomiques persistants, le chiffre d'affaires consolidé s'est contracté de 9% à taux de change constants au deuxième trimestre, et de 8% sur l'ensemble du premier semestre.
Malgré le repli des volumes, l'exécution du plan stratégique a permis au groupe d'assainir la rentabilité de ses ventes. La marge brute gagne 200 points de base au deuxième trimestre pour atteindre 64,9% (63,7 % au premier semestre, en hausse de 160 points de base).
Parallèlement, les dépenses d'exploitation sont en baisse de 4% sur le trimestre comme sur le semestre, traduisant une gestion stricte des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle.
En parallèle, le résultat d'exploitation est retombé à 59 millions d'euros sur le trimestre (marge EBIT de 6,5%) et s'est installé à 94 millions d'euros sur l'ensemble du premier semestre (marge EBIT de 5,2%). Le bénéfice par action (BPA) ressort à 0,49 euro sur le trimestre (0,73 euro sur les six premiers mois de l'année).
Solide génération de Free Cash Flow
L'accent mis sur la préservation du bilan porte ses fruits avec un free cash-flow (avant contrats de location) qui a atteint 105 millions d'euros sur le trimestre et 137 millions d'euros sur le semestre.
Confirmation des objectifs annuels 2026
Dans un contexte de consommation globale complexe, la direction de Hugo Boss a réaffirmé l'ensemble de ses perspectives pour l'exercice 2026 : le chiffre d'affaires est attendu en baisse dans une fourchette allant du milieu à la haute plage à un chiffre (mid- to high-single digits), à taux de change constants et l'Ebit devrait se situer entre 300 et 350 millions d'euros.
Hugo Boss AG est une société allemande spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes destinés au marché international de la mode. Sa gamme de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, des vêtements pour enfants, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des tenues professionnelles, des vêtements de loisirs et des tenues de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur la mode féminine ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements pour le travail et les loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.