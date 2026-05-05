Les mesures commerciales américaines, notamment les droits de douane visant plusieurs partenaires, ont accentué l'incertitude sur les marchés et fragilisé les chaînes d'approvisionnement. Ces facteurs ont contribué à l'augmentation des coûts dans le secteur de la défense. L'activité de construction navale de Newport News a enregistré une progression de 19,3% de ses ventes, atteignant 1,67 milliard de dollars. Toutefois, sa marge opérationnelle a reculé de 80 points de base, à 5,3%.

Au niveau du groupe, la marge opérationnelle s'est établie à 5%, contre 5,9% un an plus tôt. Le bénéfice par action est resté stable à 3,79 dollars, tandis que le chiffre d'affaires total a atteint 3,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes fixées à 3,02 milliards selon LSEG. Le coût des ventes a fortement augmenté de 20%, pour s'élever à 1,74 milliard de dollars. Cette hausse reflète l'impact direct des pressions inflationnistes sur les dépenses opérationnelles.