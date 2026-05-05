Huntington Ingalls pénalisé par la hausse des coûts au premier trimestre

Le constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls a vu sa rentabilité reculer au premier trimestre, dans un contexte marqué par l'inflation et les perturbations du commerce mondial. Malgré une demande solide aux États-Unis pour les sous-marins et les porte-avions, la hausse des coûts a pesé sur ses performances. En réaction à ces résultats, le titre du groupe a cédé % sur la séance. Les tensions géopolitiques et la montée en puissance navale de la Chine soutiennent toutefois les perspectives de demande.

Les mesures commerciales américaines, notamment les droits de douane visant plusieurs partenaires, ont accentué l'incertitude sur les marchés et fragilisé les chaînes d'approvisionnement. Ces facteurs ont contribué à l'augmentation des coûts dans le secteur de la défense. L'activité de construction navale de Newport News a enregistré une progression de 19,3% de ses ventes, atteignant 1,67 milliard de dollars. Toutefois, sa marge opérationnelle a reculé de 80 points de base, à 5,3%.



Au niveau du groupe, la marge opérationnelle s'est établie à 5%, contre 5,9% un an plus tôt. Le bénéfice par action est resté stable à 3,79 dollars, tandis que le chiffre d'affaires total a atteint 3,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes fixées à 3,02 milliards selon LSEG. Le coût des ventes a fortement augmenté de 20%, pour s'élever à 1,74 milliard de dollars. Cette hausse reflète l'impact direct des pressions inflationnistes sur les dépenses opérationnelles.