Huntington Ingalls a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par une forte demande pour ses porte-avions et sous-marins nucléaires. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 3,19 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 16,1% sur un an et au-dessus des 2,96 milliards attendus. Le bénéfice par action a atteint 3,82 dollars, dépassant les prévisions des analystes (3,36 dollars), ce qui a fait bondir le titre de plus de 8% sur la séance de ce jeudi

Porté par un contexte géopolitique tendu et le soutien affiché de l’administration Trump à la relance de la construction navale, le groupe a relevé la borne basse de ses prévisions pour 2025 : la division construction navale vise désormais 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires (contre 8,9 à 9,1 milliards auparavant), et le pôle technologies de mission table sur 3 milliards (contre 2,9 à 3,1 milliards). Huntington Ingalls bénéficie notamment de son rôle stratégique dans le programme de sous-marins nucléaires de la classe Columbia, un pilier de la dissuasion maritime américaine.

Le PDG Chris Kastner a souligné les premiers résultats positifs des investissements réalisés dans la chaîne d’approvisionnement et la main-d’œuvre, visant à renforcer la capacité de production du groupe. Dans un climat de réarmement et de priorisation des capacités maritimes, Huntington Ingalls renforce sa position comme partenaire clé de la marine américaine, avec une visibilité accrue sur ses segments stratégiques.