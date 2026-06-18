Hunyvers vise l'acquisition majoritaire du groupe IBH

Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir et du nautisme a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 51% du capital du groupe IBH, distributeur de véhicules de loisir (VDL) implanté dans le Centre-Ouest de la France. Cette opération constituerait une étape majeure dans la stratégie de croissance externe du groupe et porterait sur une société ayant réalisé un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros lors de son dernier exercice clos fin août 2025.

Fondé en 2008, IBH exploite un réseau de 10 concessions commercialisant plus de 30 marques de véhicules de loisir, ainsi que 10 ateliers et une carrosserie régionale. Son implantation géographique est jugée complémentaire à celle d'Hunyvers, qui dispose actuellement de 15 concessions spécialisées dans les VDL.



Au-delà du renforcement de son maillage territorial, Hunyvers met en avant plusieurs synergies opérationnelles, notamment dans les domaines de la gestion de la relation client (CRM), de la digitalisation des activités, des achats et de la gestion des stocks. Le groupe entend également s'appuyer sur l'expertise d'IBH dans la préparation et la livraison des véhicules afin d'améliorer la conversion de son carnet de commandes en chiffre d'affaires.



À l'issue de l'opération, le nouvel ensemble regrouperait 25 concessions dédiées aux véhicules de loisir. Hunyvers considère cette acquisition comme une nouvelle étape dans sa stratégie visant à bâtir un acteur indépendant de premier plan sur le marché français, dans un contexte de consolidation du secteur.



L'acquisition de la participation majoritaire serait financée à plus de 80% en numéraire, le solde étant réglé par l'émission d'actions nouvelles Hunyvers. La finalisation de l'opération reste soumise à plusieurs conditions, dont l'obtention des financements nécessaires, l'accord de l'Autorité de la concurrence et l'approbation des actionnaires pour la partie rémunérée en titres. Sa réalisation est attendue avant le 31 décembre 2026.



Le montage prévoit également la possibilité pour Hunyvers d'acquérir ultérieurement le solde du capital d'IBH, via une nouvelle remise d'actions.