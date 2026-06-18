Hydro va fermer deux usines d'extrusion aux États-Unis

Hydro a décidé de fermer ses usines d'extrusion en Amérique du Nord situées à City of Industry (Californie) et à Delhi (Louisiane). Les deux sites fermeront leurs portes courant 2027.

L'exploitation du site de City of Industry cessera le 1er janvier 2027, avec une activité réduite se poursuivant jusqu'à la fin du premier trimestre.



L'exploitation du site de Delhi prendra fin le 1er avril 2027, suivie d'une période de fermeture progressive jusqu'au troisième trimestre 2027.



Les deux sites présentent un faible taux d'utilisation de leurs capacités et nécessitent d'importants investissements pour répondre aux normes opérationnelles.



Les usines emploient environ 350 personnes au total. "Des démarches ont été entreprises pour définir les modalités de transition et apporter un soutien aux employés concernés, qui sont invités à postuler aux postes vacants dans d'autres sites en Amérique du Nord" précise la direction.



"Afin d'assurer la continuité des activités pour les clients concernés, le processus de réoutillage et de transfert de la production vers les autres usines nord-américaines d'Hydro a déjà commencé. Ces travaux devraient être terminés d'ici la fin du premier trimestre 2027" indique le groupe.