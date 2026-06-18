L'exploitation du site de City of Industry cessera le 1er janvier 2027, avec une activité réduite se poursuivant jusqu'à la fin du premier trimestre.
L'exploitation du site de Delhi prendra fin le 1er avril 2027, suivie d'une période de fermeture progressive jusqu'au troisième trimestre 2027.
Les deux sites présentent un faible taux d'utilisation de leurs capacités et nécessitent d'importants investissements pour répondre aux normes opérationnelles.
Les usines emploient environ 350 personnes au total. "Des démarches ont été entreprises pour définir les modalités de transition et apporter un soutien aux employés concernés, qui sont invités à postuler aux postes vacants dans d'autres sites en Amérique du Nord" précise la direction.
"Afin d'assurer la continuité des activités pour les clients concernés, le processus de réoutillage et de transfert de la production vers les autres usines nord-américaines d'Hydro a déjà commencé. Ces travaux devraient être terminés d'ici la fin du premier trimestre 2027" indique le groupe.
Hydro One Limited, par l’intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive, est un fournisseur de services de transport et de distribution d’électricité en Ontario. Les secteurs d’activité de la société comprennent le transport, la distribution et d’autres activités. Le secteur du transport englobe le réseau de transport qui achemine l’électricité à haute tension à travers l’Ontario, reliant les entreprises locales de distribution et certains grands clients industriels directement raccordés au réseau électrique ontarien. Le segment Distribution comprend la fourniture d'électricité aux clients finaux et à certains autres distributeurs d'électricité municipaux. Le segment Autres comprend l'activité de télécommunications, qui fournit un soutien en matière de télécommunications aux activités de transport et de distribution de la société, ainsi que certaines activités de l'entreprise. Il comprend également des solutions énergétiques destinées aux clients commerciaux et industriels. Sa filiale détient et exploite des stations de recharge rapide pour véhicules électriques à travers l'Ontario sous la marque Ivy Charging Network.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.