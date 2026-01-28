Encore perçue comme l'un des nombreux anges déchus de la vague des SPAC de 2020, l'entreprise texane Hyliion a opéré un virage stratégique radical, abandonnant ses racines dans le transport routier pour se réinventer en acteur clé de la production d'énergie distribuée. En 2026, Hyliion ne vend plus de rêves de camions hybrides, mais une technologie de générateur linéaire, le Karno, qui promet de redéfinir l'efficience énergétique.

Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir sur la genèse du titre. Fondée en 2015 par Thomas Healy, alors étudiant à Carnegie Mellon, Hyliion s'est initialement concentrée sur l'électrification des camions de classe 8. L'introduction en bourse via une fusion avec la SPAC Tortoise Acquisition Corp. en 2020 a propulsé la valorisation à 1,6 milliard de dollars, le titre atteignant un sommet de 58,66 USD.

Cependant, la réalité industrielle a rattrapé l'euphorie boursière. Entre l'IPO et novembre 2023, le titre a chuté drastiquement, touchant un point bas de 0,54 USD le 9 novembre 2023. Les principales raisons ? Une adoption trop lente des camions électriques, des coûts de matériaux en hausse, un environnement réglementaire complexe et une narration boursière sur le secteur poussée à l'extrême (les valorisations suivant la narration) qui s'est fait rattrapé par la réalité.

Hyliion annonce l'arrêt définitif de son activité powertrain (groupes motopropulseurs), réduisant ses effectifs de deux tiers. L'entreprise décide de tout miser sur une technologie acquise en août 2022 auprès de GE Additive pour 37 millions de dollars : le générateur Karno. Ce pivot, bien que douloureux, a assaini la structure de coûts et redirigé les ressources vers un marché potentiellement plus lucratif : la génération d'électricité stationnaire.

Le coeur du réacteur : la Technologie Karno

Le thèse haussière pour le titre Hyliion repose sur le générateur Karno. Contrairement aux moteurs à combustion interne traditionnels, il s'agit d'un générateur linéaire utilisant une oxydation sans flamme.

Pour les amateurs de technologie : Il repose sur les principes thermodynamiques du cycle de Stirling et de Carnot. Il utilise quatre arbres synchronisés pour entraîner un cycle thermodynamique où la chaleur active des pistons linéaires dans une chambre hermétique. Le système peut fonctionner avec plus de 20 carburants différents (gaz naturel, hydrogène, propane, ammoniac, gaz de torchère) sans modification mécanique (agnosticisme énergétique). L'efficience du système dépend de géométries complexes (échangeurs de chaleur) impossibles à usiner traditionnellement. Hyliion utilise des imprimantes 3D métal de pointe, notamment les systèmes M Line de Colibrium Additive (ex-GE Additive).

Le modèle ne vise plus les transporteurs routiers, mais les besoins énergétiques critiques, notamment :

Les centres de données (Data Centers) : Karno produit nativement du courant continu (DC) à 800 volts. Cela s'aligne parfaitement avec la vision de NVIDIA pour les futures architectures de centres de données IA, permettant une intégration directe sans onéreux convertisseurs.

Défense et navires : L'US Navy finance le développement via l'Office of Naval Research (ONR) pour des navires autonomes, séduite par la maintenance réduite (pas de vidange d'huile nécessaire, crucial pour les navires sans équipage).

Amélioration des fondamentaux

L'amélioration des fondamentaux observée en 2024 et 2025 ne provient pas d'une explosion soudaine du chiffre d'affaires, mais d'une validation technologique et réglementaire qui dérisque le dossier. Hyliion commence enfin à générer des revenus tangibles, avec 759 000 USD au Q3 2025 (contre 0 USD entre le Q4 2023 et le Q3 2024), issus principalement des services R&D pour l'US Navy. Les deux analystes qui suivent le dossier de près estiment que le chiffre d'affaires pourrait atteindre 12 millions d'USD en 2026 et 42 millions d'USD en 2027.

Cependant, la société n'est pas profitable et ne devrait pas l'être avant plusieurs années. La perte nette s'élève à 13,34 millions de dollars pour le Q3 2025. Bien que toujours déficitaire, la consommation de trésorerie (cash burn) est maîtrisée. Avec une dépense en capital (CapEx) prévue d'environ 30 millions de dollars pour 2025 (avant financement), l'entreprise possède le runway nécessaire pour atteindre la commercialisation sans dilution immédiate des actionnaires.

Malgré le potentiel, l'investissement dans l'entreprise reste très risqué à ce stade de par sa taille, sa non-profitabilité ou encore sa technologie mono-produit.

Deux avancées en 2025 ont changé la perception du risque :

Classification EPA : L'agence américaine a confirmé que le Karno n'est pas un moteur à combustion interne. Cela exempte Hyliion des lourdeurs administratives fédérales ; seuls les permis locaux suffisent.

Propreté certifiée : Les tests internes ont montré des émissions d'oxydes d’azote (NOx) inférieures à 2,5 PPM (parties par million) sur gaz naturel, satisfaisant les normes draconiennes du SCAQMD californien sans post-traitement coûteux.

Des risques demeurent

Thomas Healy a confirmé que des livraisons prévues pour 2025 ont glissé vers 2026. L'un des premiers clients (l'US Navy) a retardé son projet de construction de navire. Bien que Hyliion transforme ces unités en démonstrateurs, ce décalage prouve que le calendrier reste tributaire de facteurs externes. La production de revenus significatifs est désormais une histoire pour 2026 et au-delà.

De plus, l'approvisionnement en aimants haute résistance pour les moteurs linéaires dépend de la Chine. Bien que Hyliion dispose de stocks pour quelques trimestres, une rupture d'approvisionnement ou des tensions commerciales pourraient paralyser la production des générateurs Karno.

Le carnet de commandes non contraignant s'élève à près de 500 unités. Cependant, la conversion de ces lettres d'intention en commandes fermes reste à prouver. De plus, la production repose sur des machines d'impression 3D complexes. Le passage du prototype à la production de masse nécessitera une excellence opérationnelle (confiée au nouveau VP Darrell Preble) qui n'est pas encore démontrée.

En bref

L'action Hyliion Holdings a retrouvé des couleurs non pas par spéculation, mais parce que l'entreprise a pivoté d'un marché compliqué vers un océan bleu technologique (la génération d'énergie efficiente et flexible) qui bénéficie d'un goulot d'étranglement en ce moment. L'alignement avec les besoins énergétiques des centres de données IA et l'intérêt concret de l'armée américaine constituent des catalyseurs puissants.

Cependant, l'investisseur doit rester lucide : Hyliion est redevenue, par essence, une start-up industrielle financée par les marchés publics. Avec une prévision de revenus de seulement 4 millions de dollars pour l'année 2025 et une consommation de trésorerie annuelle d'environ 65 millions de dollars, la marge d'erreur est faible. Le titre est un pari risqué sur la capacité de l'équipe de Thomas Healy à exécuter la commercialisation en 2026 sans accroc majeur dans la chaîne d'approvisionnement.

Il faut toutefois noter que le dossier s'est considérablement assaini. La technologie est validée par les régulateurs et des clients exigeants (Navy). Les niveaux actuels offrent un point d'entrée pour les investisseurs averses au risque, au début "potentiel" de la courbe de revenus en crosse de hockey prévue pour 2026-2027. Je continuerai de regarder ce dossier par curiosité intellectuelle.