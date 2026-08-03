En deux séances, Wall Street a déplacé près de mille milliards de dollars. Le marché, initialement frileux, a généreusement salué la monétisation du cloud. Les grosses factures et les backlogs rassurent. Ces hyperscalers sont-ils passés de champions de la tech à rentiers de la nouvelle économie du cloud ? Il faut décortiquer ces factures IA, puis se demander si elles sont capables de rémunérer durablement le capital engagé.

C’est difficile de regarder ailleurs lorsque ces poids lourds chahutent la cote comme des plaques tectoniques. Le 30 juillet, Microsoft a bondi de 15,5% et ajouté près de 450 milliards de dollars de valeur boursière en une séance, un record absolu en montant. Le lendemain, Amazon a pris 15,32% et gagné environ 390 milliards. Ensemble, les deux groupes ont ajouté près de 840 milliards de capitalisation : davantage que le PIB annuel de la Suède. Je compare un flux à un stock, mais en deux jours, deux grands groupes ont rajouté à la cote mondiale l’équivalent de la richesse annuelle créée par une nation développée… cela donne la mesure du séisme.

Benjamin Graham avait imaginé M. Market comme un associé maniaco-dépressif. Cette semaine, il avait surtout les goûts d’un amant capricieux. Cash is king ? Apple, qui conserve le meilleur profil de cash-flow de la Big Tech, a effacé près de 360 milliards en une séance. Des surprises positives ? Alphabet a publié Google Cloud à +82% et a pourtant d’abord chuté d’environ 7 %. Meta utilise déjà l’IA pour améliorer ses recommandations et sa publicité, mais a perdu 9,4%. Microsoft et Amazon, eux, crament du cash pour investir dans les data centers, et ont été catapultés de plus de 15% chacun.

Cette fois-ci, M. Market voulait de la visibilité. Pendant quarante-huit heures, il ne jurait que par les carnets de commandes du cloud, sa nouvelle passion. Les puces, malmenées, ont tenté un rebond spectaculaire puis désordonné. Une partie du mouvement avait les airs d’un rachat de positions vendeuses, pas encore d’un retour en grâce. On disait jadis que les hausses prenaient l’escalier et les baisses l’ascenseur. Entre flux systématiques, portefeuilles long-short à effet de levier et désendettements forcés, il n’y a parfois plus ni escalier ni ascenseur : seulement une rotation permanente dans un manège lancé à pleine vitesse.

Passée l’onde de choc, on va essayer de prendre un peu de recul. La hausse de Microsoft contenait une forte composante de rattrapage : malgré cinq séances à +21,75 %, le titre terminait juillet encore en baisse de 3,9 % depuis le début de l’année. Sa précédente séance comparable remontait à octobre 2008, en pleine crise financière. Ce parallèle mesure l’exceptionnalité du mouvement, pas la qualité du trimestre. Amazon, déjà positif sur l’année avant ses résultats, a livré une information plus… impressionnante et nouvelle sur ses fondamentaux. Le cloud a gagné la semaine. Il n’a pas encore gagné le cycle.

Graphique 1: réactions de marché autour des publications. Estimations de variations de capitalisation à partir des mouvements cités dans l’article.

Qu’est-ce qu’il a réellement acheté, ce marché ?

Les investisseurs n’ont pas seulement récompensé des BPA supérieurs au consensus. Ils ont révisé la probabilité d’un scénario. Jusqu’ici, la version la plus anxiogène du cycle IA disait que les hyperscalers construisaient des centaines de milliards de dollars de capacité sans preuve suffisante que des clients paieraient. Les publications de juillet ont apporté une réponse plus solide : le cloud, les API, les logiciels, les réservations de capacité et les accélérateurs génèrent déjà du chiffre d’affaires.

Microsoft a publié une croissance d’Azure de 43 %, contre environ 40 % attendu, et 678 milliards de dollars de RPO commercial. Ce montant couvre un périmètre bien plus large qu’Azure et ne constitue pas du cash garanti, mais il renforce nettement la visibilité. Microsoft Cloud a par ailleurs généré 59,3 milliards de dollars de revenus trimestriels, tandis que la hausse du carnet ne provenait pas uniquement des grands laboratoires américains d’IA, réduisant sans l’annuler le risque de concentration.

Amazon a fourni la preuve la plus propre au niveau d’un segment. AWS a crû de 37 % à 42,2 milliards de dollars, son meilleur rythme depuis dix-huit trimestres, et dégagé 16,6 milliards de résultat opérationnel, soit 39,4 % de marge. Le précédent rythme comparable remontait au premier trimestre 2022, encore porté par l’accélération des migrations cloud de la pandémie. Par ailleurs, AWS représentait environ un cinquième des ventes du groupe, mais près de 60 % de son résultat opérationnel. Le bénéfice net consolidé de 62,6 milliards raconte moins bien l’histoire : il inclut 53,4 milliards de produits non opérationnels, principalement la revalorisation de la participation d’Amazon dans Anthropic.

Google Cloud a affiché le taux de croissance le plus spectaculaire à +82 % (pas le plus gros montant en absolu), 8,8 milliards de résultat opérationnel et 35,6 % de marge. Son backlog atteint 514 milliards, dont un peu plus de la moitié devrait être reconnu dans les vingt-quatre mois. Pourtant, Alphabet a d’abord été sanctionné : son capex trimestriel a dépassé son cash-flow opérationnel et fait basculer le free cash-flow à -5,9 milliards. Un data center ne se rentabilise pas en un trimestre, certes. Mais la valo emprisonne : quand on donne beaucoup, on attend des résultats magiques.

Les 678 milliards de RPO commercial chez Microsoft et les 514 milliards de backlog cloud chez Google sont des chiffres suffisamment grands pour faire chavirer le marché. Ils ne sont pourtant ni homogènes ni synonymes de cash certain. Le marché a récompensé la combinaison croissance, visibilité et profit.

Le cloud ne vend pas une seule rente

Le cloud ne vend pas une rente unique : du calcul à l’usage aux logiciels par abonnement, en passant par la capacité réservée. Un siège annuel offre davantage de visibilité qu’une consommation de GPU ou de tokens, tandis qu’un engagement peut encore prévoir crédits, montée en charge ou clauses de sortie. La rente dépend donc surtout des coûts de changement, du pouvoir de prix, de l’utilisation réelle et du rendement du capital après reconstruction. Microsoft et Google affichent la visibilité d’une rente émergente, AWS la marge d’une rente établie, mais aucun ne transforme encore tout son carnet en coffre-fort.

Les trois propriétaires ne louent d’ailleurs pas le même immeuble. AWS reste le supermarché de l’infrastructure, Microsoft déroule une chaîne presque continue du data center à Excel, et Google combine modèles, données et TPU, avec davantage de sensibilité au capex, à l’énergie et à la dépréciation. Ces différences rendent les ratios consolidés trompeurs : un dollar de revenu AWS ne vaut pas un dollar de vente physique, Microsoft Cloud dépasse Azure et Google Cloud inclut certaines ventes de TPU. Comparer les trois sans reconstruire les périmètres revient à mettre des oranges, des carottes et des centres de données dans la même corbeille.

Graphique 2 : revenus cloud du trimestre le plus récent cité dans l’article. Les périmètres ne sont pas parfaitement comparables : Microsoft Cloud est plus large qu’Azure, tandis que Google Cloud inclut certaines ventes de systèmes TPU.

Meta et Apple, les deux absents du reçu cloud

Meta investit dans le même calcul, mais ne présente pas la même facture. Ses capex financent data centers, serveurs, accélérateurs, réseau et équipements nécessaires à l’entraînement et à l’inférence. Le groupe utilise cette puissance en interne pour améliorer le classement des contenus, le ciblage et la conversion publicitaire. Au T2, ses revenus ont atteint 60,8 milliards, presque entièrement publicitaires. Les impressions ont progressé de 14 % et le prix moyen par publicité de 12 %. Mais Meta ne publie ni revenu IA isolé, ni backlog, ni marge incrémentale du compute. Avec plus de 31 milliards de capex et de principal de leases au trimestre, son FCF n’était que de 0,8 milliard. La monétisation existe probablement, mais elle est n’est pas encore lisible.

Apple se situe à l’autre extrême. Sur neuf mois, le groupe a généré 110,2 milliards de free cash-flow pour seulement 6,8 milliards de capex cash, avec une marge brute des Services proche de 75,6 %. Il conserve une optionalité asset-light que les autres abandonnent partiellement. Mais il ne dispose pas d’un cloud public capable de louer de la capacité à des clients externes.

Le rentier du cloud possède du silicium périssable

Tandis que le rentier traditionnel entretient des murs qui traversent les décennies, le rentier du cloud loue une infrastructure que ses clients veulent déjà remplacer avant la fin du bail. Encore fonctionnels, les GPU, la mémoire et les réseaux peuvent devenir économiquement obsolètes bien avant la panne : ici, la pierre cède la place à un silicium périssable, alimenté par des gigawatts et encadré par des contrats complexes.

Le virage se lit dans le cash : Microsoft conserve 67 milliards de free cash-flow, Amazon tombe à -7,6 milliards, Alphabet passe dans le rouge et Meta frôle zéro. Avec son capex limité, Apple ressemble soudain à l’ancienne Big Tech.

Graphique 3 : capex et free cash-flow sur la période la plus récente mentionnée pour chaque groupe. Les périodes ne sont pas homogènes. La comparaison est donc illustrative, mais elle montre bien la tension entre capex et conversion en cash.

Les engagements dépassent parfois le capex cash. Microsoft affichait 329,1 milliards de dollars de locations de data centers non commencées, Amazon plus de 94 milliards de passifs de leases, tandis qu’Alphabet et Meta recourent davantage à la dette et aux engagements de capacité. Le cycle IA déborde ainsi du compte de résultat vers le bilan, le marché obligataire et les réseaux électriques.

Par ailleurs, le récit comptable dépend des durées d’amortissement. Les serveurs sont étalés sur cinq à six ans, alors que les plateformes évoluent plus vite : chez Meta, ce choix a relevé le résultat net 2025 de 2,59 milliards de dollars. Le cash, lui, était déjà parti.

Le prochain examen : rendement contre coût du capital

Un investissement crée de la valeur si son rendement dépasse le coût du capital. Or les hyperscalers ne publient ni revenu IA isolé, ni marge incrémentale, ni capital employé par génération de matériel. Le marché se rabat donc sur des proxys : croissance cloud, backlog, marges et free cash-flow.

Avec un Treasury à dix ans proche de 4,7 %, la barre est plus haute qu’à l’ère de l’argent gratuit. Les hyperscalers peuvent monétiser l’IA et voir malgré tout leur multiple se contracter si le cash reste déprimé. La vraie question est désormais de savoir si chaque nouvelle vague de 100 milliards produit assez de marge avant le remplacement des actifs, avec une demande durable, solvable et non entretenue par une circularité financière.

Un carnet de commandes n’est pas un coffre-fort

Quelle part du carnet dépend de quelques laboratoires d’IA, à quelles conditions, et avec quelle marge après énergie, mémoire, réseau et dépréciation ? La circularité oblige à suivre la solvabilité finale des clients, l’origine du financement et la valeur réellement créée. Elle pose aussi un problème de réallocation : plus un cluster est spécialisé, moins il est fongible, et une capacité réservée ne garantit ni son utilisation ni la couverture des coûts fixes.

Les puces n’ont donc pas abdiqué. La purge a surtout révélé la fragilité d’un secteur concentré, très détenu et parfois financé avec du levier. Le cas de Situational Unawareness (oups, lapsus) illustre un vendeur forcé après pertes et appels de marge, pas un effondrement de la demande finale. TSMC, la HBM, le réseau et Nvidia conservent des goulets et du pouvoir de prix, les hyperscalers captent autre chose : la relation client, les données, la distribution et le workflow. Plusieurs rentes peuvent coexister.

Ce que le marché ne sait toujours pas

Passée l’onde de choc, d’autres questions émergent.

Reste à mesurer la qualité des carnets, l’utilisation des capacités et la part du capex consacrée à la maintenance, à la croissance déjà contractée ou à une demande encore hypothétique. Il faut aussi savoir si les clients achètent du calcul parce qu’il améliore réellement leur productivité, ou parce que financements et engagements croisés maintiennent la demande sous perfusion.

Le paradoxe de Jevons reste central : la baisse du coût par token peut réduire le revenu unitaire, mais stimuler assez l’usage pour accroître le chiffre d’affaires. Les prochains résultats devront donc moins impressionner par la dépense que par sa conversion en marges, cash et revenus durables.

Résultat des courses : les comptes ont écarté l’idée que personne ne paie pour l’IA, pas encore prouvé que ces revenus rémunéreront un capital qui augmente, vieillit vite et doit être continuellement remplacé.

AWS, Azure et Google Cloud sont peut-être les nouvelles stars du cycle IA, jusqu’à nouvel ordre. Mais ces rentiers ne louent pas de la pierre. Leur immeuble est fait de silicium, son toit consomme des gigawatts, et le chantier ne ferme jamais.

Sources :

Zonebourse, résultats et transcripts de Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Apple et Nvidia, documents SEC, TSMC, FRED/ Treasury, Reuters