Les marchés se focalisent beaucoup sur l'explosion des dépenses d'investissement (Capex) des Hyperscalers tels que Microsoft, Alphabet, Amazon, Oracle ou encore Meta. Cette accélération pèse fortement sur leur flux de trésorerie disponible (free cash-flow), au point que certains scénarios anticipent un passage temporaire en territoire négatif en 2027. Cette inquiétude est légitime. Mais elle ne raconte qu'une partie de l'histoire.

Le premier graphique illustre une accélération spectaculaire des dépenses d’investissement des hyperscalers américains à partir de 2024-2025.

Source : JPMorgan Chase

Jusqu’en 2023, les trajectoires restent relativement maîtrisées et s’inscrivent dans les cycles traditionnels d’expansion du cloud. Puis la pente change brutalement.

Le constat est sans équivoque : l’essor de l’intelligence artificielle générative entraîne un changement d’échelle des investissements. Les dépenses consacrées aux centres de données, aux GPU, aux infrastructures réseau, à l’alimentation électrique et aux systèmes de refroidissement progressent à un rythme inédit.

Source : Bank of America

Les estimations évoquent un passage d’environ 200 milliards USD d’investissements annuels autour de 2024 à potentiellement 700 à 1 000 milliards USD entre 2026 et 2029 selon les scénarios. Il ne s’agit plus d’un simple cycle d’investissement, mais d’un véritable changement de régime.

Autrement dit, les besoins en infrastructures nécessaires au développement de l’IA se révèlent bien supérieurs à ce qui était envisagé il y a seulement deux ou trois ans.

Source : Bank of America

Le second graphique apporte un éclairage complémentaire en présentant l’évolution attendue du free cash-flow cumulé d’Alphabet, Meta, Microsoft et Amazon au-delà de 2027.

Source : Financial Times

Historiquement, ces entreprises ont généré des flux de trésorerie considérables, leur permettant de financer simultanément leur croissance, leurs rachats d’actions, leurs acquisitions, le développement du cloud et leurs investissements dans l’innovation.

Cette dynamique est aujourd’hui mise sous pression. Le free cash-flow devrait fortement se contracter en 2025 et 2026, avec un point bas attendu en 2027.

Mais le marché ne s’arrête pas à cette phase de transition. Les projections anticipent un redressement dès 2028, suivi d’une forte accélération en 2029 et 2030. En d’autres termes, les investisseurs considèrent que l’effort d’investissement actuel est temporaire et qu’il débouchera, à terme, sur une création de valeur et des flux de trésorerie nettement supérieurs.

C’est précisément là que réside le véritable débat d’investissement.

Les hyperscalers disposent aujourd’hui de bilans extrêmement solides et d’une rentabilité suffisante pour financer cette course à l’IA. En revanche, l’intensité capitalistique progresse beaucoup plus rapidement que les revenus directement attribuables à l’IA. L’incertitude ne porte donc pas sur leur capacité à investir, mais sur le calendrier et l’ampleur du retour sur investissement.

L’histoire montre toutefois que les dirigeants de ces groupes ont rarement engagé des centaines de milliards de dollars sans perspective de création de valeur à long terme. Après la récente consolidation de plusieurs de ces titres en Bourse, la question est donc la suivante : cette phase de compression temporaire du free cash-flow constitue-t-elle une opportunité de renforcer ces valeurs avant le rebond attendu des flux de trésorerie, ou le marché sous-estime-t-il encore le coût réel de cette révolution technologique ?