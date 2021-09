iM Global Partner accélère sa présence aux Etats-Unis

iM Global Partner élargit son offre de produits américains via l'acquisition d'une participation stratégique minoritaire de 42% dans Asset Preservation Advisors (APA), une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de portefeuilles d'obligations municipales ( Municipal Bonds) de haute qualité avec pour clientèle des multi family offices, des cabinets de gestion de patrimoine, des conseillers financiers et des clients institutionnels.



Grâce à ce nouveau partenariat, APA rejoint le vaste réseau mondial de gestion et de distribution d'actifs d'iM Global Partner, tout en assurant son indépendance pour les décennies à venir.



" Nous sommes ravis de nous associer à APA. Avec 4,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, APA se positionne désormais comme le quatrième spécialiste indépendant en obligations municipales aux États-Unis ", déclare Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner.